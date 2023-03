Al Teatro Panettone c'è la "Buffera a domicilio": una commedia scritta e diretta da Alessandro Carvaruso

Appuntamento sabato 1° aprile alle ore 21.00 al Teatro Panettone con “Buffera a domicilio”, una commedia degli equivoci, scritta e diretta da Alessandro Carvaruso. Il cast vede la partecipazione di: Alessandra de Pascalis, Rocco Ciarmoli, Raffaele Risoli, Mauro Tiberi, Francesca Cordioli. Aiuto regia: Francesca Cordioli. Luci e suono: Roberto di Maio.

La commedia è divertente e coinvolgente. È il giorno del ricevimento per l’inaugurazione della nuova casa dei novelli sposi, lei in fibrillazione, lui più calmo e pacato. Le dinamiche tra uomo e donna, quelle classiche, quelle di tutti i giorni, quelle che vengono definite banali, le uniche di cui abbia senso parlare, su cui abbia senso ridere. A confondere il già difficile momento arriva inaspettatamente l'ex marito di lei che è deciso a riconquistarla. Ma se non fosse abbastanza, ad ingarbugliare ancora di più, entra in scena la sua ex amante con cui ha avuto una relazione per anni all’insaputa di tutti. Artemio, il portiere del palazzo condisce il tutto con momenti esilaranti. Il finale è certamente un colpo di scena. Lo spettacolo aveva debuttato al Roma Comic OFF 2022, è detentore di 7 Nomination e vincitore di 4 premi: Miglior spettacolo - Miglior regia - Miglior attore protagonista (Rocco Ciarmoli) - Coppa Julio Solinas (Rocco Ciarmoli). La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.