"Un bidello per Amico", al Teatro Panettone va in scena il comico romano Enzo Marcelli

Continuano gli appuntamenti settimanali con il Teatro Panettone e con le rassegne in cartellone. Questo fine settimana spettacolo di eccezione con un attore, volto noto delle serie tv, con un lungo curriculum in teatro, cinema e televisione. Sul palcoscenico del teatro di Brecce Bianche il 26 marzo, alle ore 17.00, è in scena il comico romano Enzo Marcelli con il suo "Un bidello per Amico". Marcelli per due stagioni ha ricoperto il ruolo del bidello nella fortunata serie televisiva Collegio in onda su Rai 2. Il suo spettacolo ripercorre situazioni, atteggiamenti, curiosità del ruolo di un bidello...per amico.

Enzo Marcelli è un comico romano, attivo nel cinema, in televisione, a teatro. Tra le tante sue interpretazioni nel cinema, citiamo nel 2003 la partecipazione al film “La meglio gioventù” diretto da Marco Tullio Giordana, nel film di Giulio Base “La bomba” nel 98; in “Mery per sempre” nell'88 diretto da Marco Risi; nei film TV partecipa anche a “Villa Ada” del 99 di Pier Francesco Pingitore e poi lo ritroviamo in numerose serie tv da Don Matteo a Carabinieri, “Valeria medico legale”, “Un medico in famiglia” e diverse partecipazioni in trasmissioni televisive. La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.