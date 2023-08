Sabato, 12 agosto, alle ore 21,30, il Teatro Cortesi di Sirolo invita all’incontro Teatro della poesia. Omaggio a Francesco Scarabicchi che lo scorso anno ha ottenuto il Premio Enriquez alla memoria, per l’opera postuma “La figlia che non piange” per la sezione poesia e letteratura. La serata unisce il ricordo di Francesco Scarabicchi e del suo percorso artistico alternata dal racconto di due poeti che lo hanno personalmente conosciuto e oggi sono tra le maggiori voci della poesia italiana, Silvia Bre (l’ultimo suo libro si intitola “Le campane”, Einaudi 2022) e Stefano Simoncelli (del quale è in uscita da Marcos Y Marcos una corposa auto-antologia, “Stazioni remote”).

L’attore Andrea Caimmi interpreterà invece alcuni testi di Scarabicchi che saranno brevemente presentati dal coordinatore della serata, Massimo Raffaeli, direttore scientifico del “Centro Studi F. Scarabicchi”. É previsto, a titolo gratuito e del tutto amichevole, un momento per ricordare Scarabicchi con tre autori della generazione successiva: Antonio Tricomi, Angelo Vannini e Luca Pizzolitto. L’incontro avrà una durata di circa 90 minuti.



_________________________________________________________