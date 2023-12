Oltre 40 premi a soli 6 anni. Il pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani al Teatro di Agugliano

AGUGLIANO – Un pomeriggio di Santo Stefano all’insegna dei giovanissimi talenti della musica quello in programma ad Agugliano. A deliziare la platea del Teatro Ariston (a partire dalle 17.30, ingresso libero) saranno le voci dei vincitori del concorso musicale “Come d’Incanto” organizzato dall’Associazione “La Guglia” di Agugliano a giugno 2023, e riservato a giovani dai 9 ai 14 anni: si esibiranno con brani internazionali ed anche natalizi le voci emergenti Agnese Angeletti di Civitanova Marche, Giulia Capanna di Loreto, Martina Capponi di Civitanova Marche, Christian Kodo di Falconara Marittima, Elia Di Bartolomeo di Potenza Picena. Ma il palco ospiterà anche Alberto Cartuccia Cingolani, giovanissimo pianista dalle doti straordinarie, che sta facendo parlare di sé nel panorama musicale internazionale.

Nato il 5 aprile 2017 a Macerata, Alberto ha mostrato una straordinaria predisposizione per la musica fin dai suoi primi anni di vita. È durante il primo lockdown del 2020, insieme alla mamma Alessia, diplomata in canto al Conservatorio di Pescara, che Alberto ha iniziato a esplorare il mondo della musica attraverso piccoli giochi e canzoncine sulla tastiera. Le sue doti sono emerse rapidamente, supportate da un orecchio assoluto evidente già all'età di soli 3 anni. Nel corso del 2021, Alberto ha partecipato a competizioni pianistiche internazionali online, ottenendo risultati straordinari per la sua giovane età. Sotto la guida premurosa della mamma, Alberto ha accumulato un notevole numero di premi, ben 40, molti dei quali "assoluti", in competizioni nazionali e internazionali per diverse categorie di età. Tra i concorsi di maggior rilievo figurano il "Città di Albenga", "Piano Talents Milano", "C.Schumann - Massa", "Rospigliosi", WPTA Madrid, "Orbetello Piano Competition", "London Classical Music Competition", "BTHWN - Vienna", "Villa Oliva" (VA) e molti altri.



Un video di Alberto in cui esegue la Sonata K 545 di Mozart durante un concorso pianistico ha raggiunto milioni di visualizzazioni, attirando l’attenzione anche della stampa internazionale. Il talento di Alberto non è passato inosservato, e ha avuto l’opportunità di partecipare a vari eventi culturali, festival musicali, trasmissioni televisive su reti locali e nazionali, tra cui Rai e Canale 5. Di recente, Alberto ha ottenuto grande successo durante il XXI Festival Liszt di Grottammare, dimostrando ancora una volta la sua maestria sulle tastiere. Il giovane pianista si è inoltre esibito a ottobre presso Città del Vaticano per ricevere il prestigioso premio internazionale “Giuseppe Sciacca” e a dicembre a Bruxelles per suonare al rinomato festival “César Frank”. Alberto Cartuccia Cingolani è senza dubbio un talento straordinario che sta facendo onore all'Italia nel campo della musica. Con il suo innato talento, la sua dedizione e il sostegno della sua famiglia, ha un futuro brillante davanti a sé e continuerà ad affascinare il pubblico con le sue esecuzioni virtuose.