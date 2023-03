La cena di famiglia per gettare le maschere, Tom e Linda vogliono adottare un bambino: le storie sul palco de "La Guglia d'oro"

AGUGLIANO - La 18esima edizione del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO LA GUGLIA D’ORO, al Teatro Ariston di Agugliano, continua questa settimana con altri due appuntamenti.

Programma

VENERDI’ 17 MARZO

ORE 21,15

La Compagnia Teatrale

“L’ACCADEMIA DEI RIUNITI” di Umbertide (PG)

presenta

“TOM, DICK, HARRY” di Ray e Michael Cooney

Tom e sua moglie Linda sono in attesa della visita del supervisore dell’Agenzia per le adozioni, che deciderà se sono in grado di adottare un bambino. I due fratelli di Tom, Dick è appena rientrato dalla Francia ed Harry ha portato in un sacco nero della spazzatura una misteriosa sorpresa. A condire il tutto, una coppia di immigrati clandestini del Kosovo e due poliziotti locali che, capiscono che qualcosa di strano sta accadendo proprio sotto i loro occhi.

DOMENICA 19 MARZO

ORE 17,00

La Compagnia Teatrale

“GRUPPO TEATRO TEMPO” di Carugate (MI)

presenta

“LE PRENOM” Cena tra amici

di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière

Le cene di famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro memorabili, in cui si abbandonano le maschere, si ignorano le convenzioni delle buone maniere, per sputare veleno o poter dire quello che si pensa in faccia ad amici e parenti. Momenti di cruda verità, insomma.

Si può prenotare chiamando il n. 345.3339514 dalle 15 alle 17