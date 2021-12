Come non sbagliare partner, se ne parla in "un tè con lo psicologo"

Ritorna “Un tè con lo psicologo”: dopo un primo ciclo di incontri sulle tematiche legate alla scelta, tocca nuovi argomenti il ciclo di incontri organizzato dallo sportello Informagiovani del Comune di Senigallia. Gli incontri si terranno on line sulla pagina Facebook dell’Informagiovani del Comune di Senigallia, cui seguiranno poi laboratori esperienziali in presenza presso la Biblioteca Antonelliana.

Il 20 dicembre il dottor Enrico Battisti presenterà il progetto, l’11 gennaio la dottoressa Michela Boscaro affronterà il tema "La scelta del partner, aspetti psicologici" e il 20 gennaio condurrà il laboratorio esperienziale "Incontro con l'altro".

Il dottor Enrico Battisti il 18 gennaio parlerà di "Riconoscere e gestire l'ansia" e il 26 gennaio seguirà il relativo laboratorio. Infine il dottor Patrizio Massi il 25 gennaio affronterà il tema "Riconoscere e gestire la rabbia" ed il relativo laboratorio si svolgerà il 1 febbraio. Tutti gli incontri sono gratuiti: per quelli online, aperti a tutti, non c’è un limite di numero, mentre per partecipare agli incontri esperienziali, per cui è previsto un massimo di 30 posti in base all'ordine di iscrizione, è necessario iscriversi compilando il form disponibile sul sito www.informagiovani-senigallia.it. Per accedere alla biblioteca è necessario il green pass. Per informazioni è possibile contattare lo sportello Informagiovani al numero verde 800211212 o alla email informagiovani@comune.senigallia.an.it