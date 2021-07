Tandem linguistico: l'angolo per fare pratica divertendosi

Indirizzo non disponibile

Fare pratica con le lingue divertendosi: si può fare all'"Edicola di piazza Roma.

Al via il “Tandem linguistico” e si svolgerà per la prima volta giovedì 22 luglio dalle 18,30 alle 20,00, proseguendo poi con cadenza mensile. L' appuntamento della cooperativa Le Macchine Celibi in collaborazione con la Scuola di lingue Sinequa (docenti di lingua inglese e spagnola) e aperto a tutti gli interessati- vuole essere occasione di scambi linguistici e culturali tra locali e stranieri, con possibilità di aperitivo separatamente acquistabile presso il bar La Piazzetta, a fianco del punto informativo.

La prenotazione è obbligatoria al n. 3392922855. Si può fare anche un aperitivo al bar La PIazzetta al prezzo di 5 o 8 euro.