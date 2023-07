Tananai sbarca a Senigallia, tutto pronto per il concerto al Mamamia

Prezzo non disponibile

Dopo il successo del primo tour di Tananai nei palasport, con oltre 40mila biglietti venduti e sold out a Napoli, Roma e Milano, l’artista continua il suo viaggio live per l’Italia con Il “Tananai – Live 2023 – Festival”, prodotto da Friends and Partners, che farà tappa domani, sabato 22 luglio alle 21, al Mamamia di Senigallia. Concerto organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e Mamamia.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e Vivaticket www.vivaticket.it (online e punti vendita). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 20, al botteghino del Mamamia.

Info: 393 9164881 - 0871 685020 - 085 54062

Da giugno Tananai è protagonista con la sua band suonando e cantando con il pubblico i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino) e “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino) alle le canzoni più malinconiche, come “Abissale” (disco di platino) e “Tango” (doppio disco di platino) tratte dal suo primo album di inediti “Rave, Eclissi”, certificato disco di platino, e dall’EP “Piccoli boati”. Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, ma non manca un momento più intimo piano e voce.