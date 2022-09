Innesti d'arte, "Swanie" chiude la rassegna all'Accademia 56

Domenica 11 settembre alle 21.30 si conclude la rassegna "Innesti d'arte" organizzata da Accademia56. Dopo una lunga estate di concerti, spettacoli teatrali e di improvvisazione e serate di stand up comedy, a chiudere in bellezza il gruppo musicale Swanie.



Swanie è un progetto che nasce tra le mura degli studi di Abbey Road da Claudio Cignitti, produttore e sound designer affascinato da suoni e toni, e Flaminia Cignitti singer songwriter, amante della parola e delle storie raccontate con amore. Quando suonano live in giro per l'Europa si divertono a riproporre le loro produzioni originali in chiave acustica (piano, chitarra e voci).