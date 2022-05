Sviluppare sport e cultura: doppio evento per la fondazione Carifac

FABRIANO - “Contribuire a rendere più efficace, strutturato e utile il ventaglio delle opportunità a disposizione dei sistemi sportivo e culturale locale e migliorare gli strumenti e i processi per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture sportive di base affidate alla gestione di associazioni e società sportive dilettantistiche, e valorizzare i beni culturali del territorio. Sono questi gli obiettivi che hanno spinto la Fondazione Carifac - precisa il presidente, Dennis Luigi Censi – ad organizzare due incontri con l’Istituto per il Credito Sportivo, la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura. Il primo si terrà lunedì 9 maggio alle ore 12:00 riservato agli Enti locali ed il secondo, nella stessa giornata, alle ore 15:00, riservato alle Associazioni sportive e culturali invitate presso la sede della Fondazione Carifac in via Gioberti, 5 a Fabriano”.

L’Istituto per il Credito Sportivo è leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività e lavora da sempre al fianco dei soggetti pubblici e privati per aiutarli a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui agevolati; inoltre, con l’attivazione del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale l’istituto sostiene gli interventi, le iniziative e le attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, offrendo dei validi strumenti per il rilancio del settore culturale, duramente colpito dalla crisi indotta dalla pandemia.

Grazie ai Fondi Speciali di titolarità dello Stato in gestione separata presso l’ICS, il Fondo Contributi negli Interessi, il Fondo di Garanzia e il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, l’Istituto offre finanziamenti a tassi agevolati e la copertura fino all’80% delle garanzie da prestare sugli stessi finanziamenti.