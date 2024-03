Equivoci, bugie e malintesi: a teatro si ride con "Super" di Roberto Ciufoli

Prezzo non disponibile

Il pomeriggio di domenica 17 marzo il Festival La Guglia d'Oro si illumina grazie alla commedia "SUPER", portata in scena dalla Compagnia Teatrale PROSCENIUM TEATRO di Azzano Decimo, Pordenone, diretta dall'acclamato attore comico e regista Roberto Ciufoli, già noto per il suo ruolo nel famoso quartetto comico romano "La premiata ditta". La pièce sarà un susseguirsi di equivoci, bugie, malintesi e scambi di persona.

L'ambientazione nella casa di una coppia aristocratica fornisce lo sfondo perfetto per il susseguirsi di situazioni complicate e divertenti, con due amici pronti a tutto pur di sopravvivere alle proprie bugie e "debolezze". La commedia saprà coinvolgere il pubblico attraverso una serie di storie contorte, caratterizzate da personalità molteplici: la cinica, lo smemorato, l’impacciato, la stravagante, la nevrotica e l’ipocondriaco.

Il cast è composto da attori tra cui Ascanio Caruso, Enza Intelisano, Danilo Direnzo, Francesco Villaverde, Moira Baradel, Paolo Rossi, Barbara Muzzin e Tiziana Pivetta.

La regia di Roberto Ciufoli ha dato vita a un'avvincente e frenetica messa in scena, culminata in un finale inaspettato. Le collaborazioni tecniche di Daniele Baron Toaldo e Klea Xeka hanno contribuito a creare l'atmosfera perfetta per questa straordinaria rappresentazione.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 345.3339514. La Compagnia Teatrale PROSCENIUM TEATRO regalerà al pubblico una serata di risate, emozioni e intrattenimento di altissimo livello, confermandosi ancora una volta come una delle protagoniste indiscusse del panorama teatrale nazionale.

Ingresso euro 5,00

Under 14 gratuito

Servizio navetta gratuito da Via Martin Luther King