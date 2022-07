Suoni del Novecento: l'estate con gli "Incontri al chiosco"

Un concerto in bilico tra la musica classica e la musica popolare quello di venerdì 8 luglio alle ore 21.15, nel Chiostro San Francesco di Osimo. Con un accattivante programma dal titolo “I Suoni del Novecento”, Il duo di percussioni, formato dai giovanissimi Ivan BOARO e Marco VIEL, mostrerà tutte le possibilità della marimba, strumento principe tra le percussioni, passando dalle riscritture delle musiche di Scarlatti - nate per un’altra tastiera, il clavicembalo – a quelle originali di compositori europei e americani - Koshinski, Koppel, Gorlinski, Robert Marino e Adi Morag. L’iniziativa, promossa dall’Accademia d’Arte Lirica, in collaborazione con Asolo musica, si svolge nell’ambito degli Incontri Musicali al Chiostro.



Il duo di percussioni Viel-Boaro nasce tra le mura del conservatorio “G.Tartini” di Trieste nella primavera del 2018. Entrambi diplomati con lode e menzione nella classe del prof. Fabian Perez-Tedesco, decidono di cimentarsi nell'esplorazione dell'ampio e innovativo repertorio della musica cameristica per sole percussioni.

Oltre ad aver ottenuto a livello individuale vari primi premi in concorsi nazionali ed internazionali e borse di studio per la valorizzazione della musica contemporanea, il Duo risulta vincitore del XIV “Premio Nazionale delle Arti’’ promosso dal Ministero dell’Istruzione nell’anno accademico 2018/19 nella categoria Musica da Camera e della XXXIV edizione del premio Lilian Caraian. Il duo si è inoltre ad oggi esibito come solista con l’orchestra della Fondazione Lirica G. Verdi di Trieste, per la stagione concertistica del Teatro Comunale di Monfalcone, dell’Associazione Lipizer di Gorizia, dei Conservatori di Trieste e di Udine e per i festival "Nei Suoni dei Luoghi", “Aeson’’ ed “Estate Barocca’’.



INFO: Ufficio IAT 800.228800, prevendita obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice nel giorno dello spettacolo dalle 17 alle 21. Biglietto unico 5 euro.