Tatuaggi, sport e musica, l’attesa è finita: torna il Summer Tattoo Festival 2022

SENIGALLIA- Torna finalmente il Summer Tattoo Festival al Mamamia di Senigallia. Tatuaggi, sport, lo show dei Kurnalcool e di Paky&Rhove: una tre giorni imperdibile. Senigallia è in fermento per la settima edizione del Summer Tattoo Festival, l’evento che segna l’estate marchigiana e non solo dal momento che richiama anno dopo anno sempre più persone da tutta Italia.

Il Summer Tattoo Festival, al Mamamia di Senigallia, non è un evento, ma l’evento. Tatuaggi, super show dal vivo, sport… Ma andiamo con ordine. La kermesse verrà inaugurata venerdì 1 luglio alle ore 12, con l’apertura della tattoo convention che richiama 60 artisti da tutta Italia e non solo dove è possibile ammirare all’opera i più importanti tatuatori di svarati stili, dal traditional a quelli più all’avanguardia! Nell’immenso giardino di 10 mila metri quadri sarà possibile mangiare, bere una buona birra o un ottimo cockail e seguire i vari contest che si susseguiranno fino a domenica sera. Ci saranno sfide di Crossfit, di Boxe, di rappers e dance, anche il Summer Street Soccer, il torneo di calcio 2 contro 2, la classica gabbia dove i migliori talenti si affronteranno in un torneo molto avvincente.

Nella serata di venerdì poi spazio alla grande musica. Dalle 22.00 in concerto ci saranno i Kurnalcool, storica band marchigiana che presenterà ufficialmente il nuovo album “The Final Tazz” poi serata “Do you Remember Mamamia?” con tutte le maggiori hits rock e afro con i djs Fabrizio Fattori, Andrea Mercurio e Max Lelli.