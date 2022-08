E' il giorno di Chubby Checker: la leggenda del Twist si esibirà al Summer Jamboree

SENIGALLIA - Ed eccoci finalmente giunti al grande evento di quest?anno, la star indiscussa del Summer Jamboree #22 sale finalmente sul palco domani, mercoledì 3 agosto, per una serata da capogiro: Chubby Checker (USA), la leggenda del Rock?n?Roll, l?uomo che ha scritto la storia del Twist, si esibirà in una performance che lascerà tutti senza fiato! Prima di lui, ad aprire la serata in Piazza Garibaldi, la Surf band di Milano Wave Electric (ITA), e in chiusura sullo stesso palco, i Jolly Rockers (ITA) feat. Greg & Max Paiella, ormai ospiti fissi del festival. Ad intrattenere il pubblico tra un concerto e l?altro, il Record Hop di DJ Elwood, DJ Cannonball, DJ At?s Crazy e DJ Terry Elliot.

Mercoledì 3 agosto sarà senza dubbio una serata indimenticabile. Chubby Checker (USA) farà scatenare il pubblico del Summer Jamboree #22, il Festival Internazionale di musica e cultura dell?America anni ?40 e ?50 più grande d?Europa, con tutti i suoi più grandi successi: Let?s twist again, The Twist, Pony Time, The Fly, Slow Twistin, Dancin' Party, Popeye the Hitchhiker, The Limbo Rock, Birdland, Twist It Up, Loddy Lo, Yo Twist e tante altre. Il suo pezzo The Twist (1959) non segnò per sempre solo la sua incredibile carriera, ma diede il via a quel fenomeno del ?ballare spezzando il ritmo? che è, come lo stesso Chubby spiega, ?come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un?estremità con un asciugamano?. Insomma, il Twist che tutti noi conosciamo.

Primo disco di platino con l?album Let?s twist again, unico artista al mondo ad avere avuto 5 album in contemporanea nella top 12, ad essersi posizionato al numero uno in classifica con lo stesso brano, The Twist, per due volte consecutive, e ad aver ottenuto contemporaneamente 9 dischi tra side A e side B in Hit Parade nello stesso momento, la storia di Chubby Checker classe 1941 - Ernest Evans all?anagrafe - inizia già tra i banchi di scuola, quando intratteneva i compagni di classe ogni volta che poteva cantando e ballando. Fu il titolare di una polleria dove lavorava a dargli il soprannome di ?Chubby? e un suo amico ad organizzare una registrazione privata per il famoso Dick Clark. Quando poi nel 1959 Chubby registrò The Twist, fu un successo e da quel momento ogni sua canzone portò con sé questo nuovo concetto di danza, come in The Jerk, The Hully Gully, The Boogaloo e The Shake. A seguire, una hit dopo l?altra: nel 1961 registrò Pony Time scritta da Don Covay e John Berry, rimasta in classifica per 16 settimane. Tra le registrazioni e i tour, Chubby trovava anche il tempo per aggiungere film alla sua carriera, tra i primi Don't Knock The Twist e Twist Around The Clock. Nell'autunno del 1961, un evento storico: The Twist rientrò nelle classifiche e, nel gennaio del 1962, tornò nella posizione numero 1, rimando incredibilmente per nove mesi tra i dischi più venduti in USA, un?impresa mai vista prima. Il suo successo è continuato per anni grazie a The Fly e Let?s Twist Again, per il quale Checker ha vinto anche un Grammy per la "Best Rock Performance". Seguirono nel 1962 altre hit come Slow Twistin, Dancin' Party, Popeye the Hitchhiker e The Limbo Rock. Nel 1963 Checker torna nelle hit con Birdland e Twist It Up, e di seguito Loddy Lo e una serie di altre ?Novelty Song?. Tutti ritmi che hanno fatto la storia, e da questo momento non abbandoneranno mai la musica Rock e Pop? Mentre continuavano a fioccare successi, nel 1964 arriva uno dei momenti più importanti per la vita di Chubby, il matrimonio con Catharina Lodders, Miss Mondo 1962. Gli anni ?80 furono dominati da tour quasi senza sosta, interventi televisivi e nuove canzoni: Yo Twist assieme ai Fat Boys entra al 14° posto nelle classifiche. Nel 2000, Chubby si butta nel settore degli snack per commemorare i 40 anni di The Twist: arrivano barrette al cioccolato, hot dog, popcorn, e perfino una bibita ?Girl of the World Water? (dedicata a sua moglie). Nel 2004, il Remix di Limbo Rock e l?album The Original Master di The Dance Hall Beat diventano i primi 5 successi della Disney Radio e, con il singolo e l?album entrambi nelle classifiche Billboard, è nata una nuova generazione di fan di Chubby Checker. Nel 2007, Chubby torna incredibilmente al n. 1 delle hit con la canzone Knock Down The Walls, che lo presenta ad un pubblico completamente nuovo.

Quando gli si chiede cosa lo spinga ad andare avanti, Chubby risponde che è l?energia che riceve dai suoi fan ogni volta che canta e balla sul palco, un?esperienza unica che vorrebbe non finisse mai. Ad aprire il concerto di Chubby, ci saranno i Wave Electric (ITA), band Surf di Milano, con una potente miscela di moderna musicalità progressiva, un pizzico di surf tradizionale degli anni '60 e tocchi di furia punk rock aggressiva, i Wave Electric hanno trovato uno stile e una musicalità propri, ma senza dimenticare le basi. Il quartetto è fortemente influenzato da hit di musica surf come The Apemen, The Space Cossacks e il leggendario eroe della chitarra a sei corde Dick Dale. Vedere i Wave Electric dal vivo significa ascoltare l'esplosione di energia grezza che scorre nelle vene dei membri della sua band.A chiudere la serata, ormai ospiti fissi del festival, i Jolly Rockers (ITA) feat. Greg & Max Paiella, che si ricompongono ogni anno solo in occasione del Summer Jamboree. Nati nel 1982 a Roma da un?idea di Claudio ?Greg? Gregori, i Jolly Rockers si ispirano ai mitici anni ?50. Grazie all?amicizia nata tra Greg e Max Pajella, quest?ultimo viene coinvolto nel progetto e di fatto arruolato come membro della band. Nel loro repertorio, oltre ai classici del R?n?R degli anni ?50, anche brani di Louis Prima, Louis Jordan, Dean Martin, dei Coasters, ma anche un omaggio ai Blues Brothers e ai grandi nomi che hanno segnato quest?epoca e questi generi musicali. Solitamente band di punta dell?Hawaiian Party, quest?anno si esibiranno eccezionalmente in centro storico.