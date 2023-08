SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di sabato 5 agosto 2023

Al Summer Jamboree #23 continua alla grande il viaggio all’insegna della musica Rock’n’Roll in quella che sarà la penultima giornata. Sul palco della Rocca è tempo di grandi festeggiamenti: in programma per sabato sera il 30° anniversario di due grandi band, gli Hellcats (ITA), trio che ha debuttato ufficialmente nel 1993 e oggi conta un migliaio di serate. Nonostante le molte pause, la band è sempre stata attiva fino ad arrivare, quest’anno, a festeggiare a Senigallia il 30° anniversario on stage! Li accompagnano nei festeggiamenti i fantastici Good Fellas (ITA), l’impareggiabile house band del Summer Jamboree: meglio conosciuti come i Gangster dello Swing, i Good Fellas da innumerevoli anni prendono poco seriamente sé stessi e molto seriamente la musica, quella dell’Italia e dell’America degli anni ‘40 e ‘50. Il palco, come di consueto, aprirà alle 18 con la lezione di ballo gratuita aperta a tutti sull’Hera dance floor. Seguiranno i record hop a cura di DJ Lola Terry, DJ Houserockin’ Chris, DJ Cannonball e DJ Vangelis.

In programma per sabato 5 agosto sul main stage di Piazza Garibaldi, invece, il grande concerto della Abbey Town Big Band R’n’r Revue. Questa rinomata Big Band da oltre vent’anni ci delizia a ritmo di Swing, Blues e Rock’n’Roll. L’Abbey Town Big Band ha accompagnato centinaia di artisti nella classica R’n’R Revue sul palco del Summer Jamboree, e anche quest’anno torna insieme ai grandi musicisti e special guest delle serate precedenti per un concerto davvero unico che rappresenta una nota importante per il Summer Jamboree. A seguire, l’imperdibile spettacolo del Dance Show sulla pista da ballo di Piazza Garibaldi, con magnifici ballerini di fama internazionale che si esibiranno in uno spettacolo da capogiro: Markus Rosendal (SWE), Sandra Klack (SWE), Fancy Dougherty (USA), Albert Ferran (ES), Enrico Conti (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Lucy Sanders (UK) Sondre Olsen-Bye (NOR) e Tanya Georgievska (UKR). Gli intermezzi musicali saranno a cura di DJ Voodoo Doll, DJ At’s Crazy Record Hop eDJ Rocketeer.

E ancora musica e soprattutto tanto ballo al Dopofestival alla Rotonda a Mare dove per sabato sera è in programma un evento speciale, il Summer Jamboree DJ Parade con tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare fino a notte fonda in questi meravigliosi giorni di Summer Jamboree #23: At’s Crazy Record Hop, Big Ten Inch, Boppin’ Bangles, Buddy, Cannonball, Enry “Sold Out”, Elliot Kirby, Giusy Wild, Houserockin’ Chris, Jay Cee, Lola Terry, Madame Dynamite, Mickey Melodies, Muffin’ Man, Ol’Woogies, Rocketeer, Terry Elliott, Vangelis e Voodoo Doll. Ingresso 16 €, prevendite su ciaotickets.

La giornata di sabato sarà ancora una volta ricca di appuntamenti in pieno stile Summer Jamboree. Da ricordare innanzitutto l’imperdibile American Classic Car Cruise, uno dei momenti più attesi e seguiti del Summer Jamboree: in tantissimi si preparano appostandosi per fare qualche scatto amatoriale o per cogliere professionalmente la meraviglia di queste auto d’epoca. Parcheggiate ogni giorno in Piazza Simoncelli, le auto Usa partiranno alle 16.30 per essere ammirate da tutti in una sfilata lungo le vie della città. Da non perdere al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale l'esposizione di vetture “made in USA” provenienti dalla prestigiosa collezione di Nicola Bulgari, patron della celebre maison di gioielli, che parteciperanno anche alla sfilata.

E ancora il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente, con le suggestioni dell’Hawaiian Party tutto il giorno all’Hawaiian Beach che, insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, trasforma un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, per assaporare tutta la spensieratezza e l'allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Giusy Wild, DJ Buddy, DJ Elliot Kirby, DJ Jay Cee e DJ Boppin’ Bangles. Dalle 11 alle 12, poi, in programma la consueta lezione di ballo gratuita per imparare al muoversi al ritmo Rock’n’Roll. E ancora l’appuntamento al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri con i record hop di DJ Mickey Melodies, DJ Big Ten Inch, DJ Terry Elliot e DJ Muffin Man.

Ballo, ballo e ancora ballo con l’ultima giornata di Dance Camp e Boot Camp: lezioni per imparare le basi di Lindy Hop, Boogie Woogie e Solo Jazz ai Dance Camp presso il Teatro La Fenice e corso intensivo di Balboa ai Boot Camp alla Rotonda a Mare con Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI). Secondo giorno anche per la Walk-in Tattoo, in collaborazione con Adriatik Ink Tattoo Studio, al Foro Annonario, Ex Pescheria con tattoo no stop grazie a Gippi Rondinella, Andrea Cecconi, Fabio Nembo, Redstyle, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Marcello Basile, Elisa Esposto, Giorgia Bellocchi, Alessio Giulioni, Mattia Belelli.

Infine, la selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, tutti i giorni dalle 9 alle 21 presso il Centro Commerciale Il Maestrale, e lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome in Piazzale della Libertà, dalle 17.00 alle 24.00: il Fearless Devid Motordrome è un antico motordrome datato 1937, di provenienza olandese. È l’ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo. Con uno spettacolo, che definire “vintage” è veramente riduttivo, proprio come un tempo si potranno ammirare moto d’epoca INDIAN sfrecciare su pista, un’esperienza davvero unica! Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro.

Programma della penultima giornata di festival sabato 5 agosto

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari | Oldtimers Exibition from the Nicola Bulgari Foundation Collection

Dance Camp / Stage Teatro La Fenice / Foyer Teatro La Fenice / Sala del Fico

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Boogie Woogie, Solo Jazz

Info & Registration: 10.00 - 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp / Rotonda a mare

10.30 – 13.30 B alboa

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare Mare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Giusy Wild

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Buddy

14.00 – 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 – 17.00 DJ Jay Cee

17.00 – 19.00 DJ Boppin’ Bangles

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Mickey Melodies

14.00 – 15.30 DJ Big Ten Inch

15.30 – 17.00 DJ Terry Elliot

17.00 – 19.00 DJ Muffin Man

Walk-In Tattoo | Foro Annonario | Ex Pescheria

16.00 - 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Gippi Rondinella, Andrea Cecconi, Fabio Nembo, Redstyle, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Marcello Basile, Elisa Esposto, Giorgia Bellocchi, Alessio Giulioni, Mattia Belelli



Piazza Simoncelli

16.30 Sfilata Auto Usa | American Classic Car Cruise

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Foro Annonario: Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera Dance Floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Lola Terry

20.00 – 21.15 HELLCATS (30th Aniversary)

21.15 – 23.00 DJ Houserockin’ Chris

23.00 – 00.15 THE GOOD FELLAS (30th Aniversary)

00.15 – 01.30 DJ Cannonball

01.30 – 03.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

SUMMER JAMBOREE ROCK’N’ROLL REVUE

19.00 – 20.30 DJ Voodoo Doll

20.30 – 21.30 DJ At’s Crazy Record Hop

21.30 – 01.00 ABBEY TOWN JUMP ORCHESTRA | 22 piece Big Band featuring AN AMAZING INTERNATIONAL LINE-UP OF ALL-STAR GUESTS special DANCE SHOW

01.00 – 02.00 DJ Rocketeer