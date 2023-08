SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di domenica 6 agosto 2023

Domenica 6 agosto si preannuncia ancora una giornata ricca di eventi e concerti per poter vivere la magia del Summer Jamboree di questa indimenticabile 23° edizione. Siamo arrivati all’ultima giornata di festival, ma c’è sempre tempo per divertirsi e scatenarsi con la grande musica Rock’n’Roll: in programma sul palco della Rocca Roveresca gli Indians, che proporranno il loro mix di R'n'B, ritmi caraibici e un pizzico di jazz e R'n'R selvaggio, e i Basement Boppers, trio spumeggiante che suona un rockabilly scatenato. Sul palco centrale, invece, gli Hi-Stakes, band olandese che propone un Rhythm’n’Blues delle radici. Da non perdere all’Hawaiian Village dalle 08 alle 14 il Free Boot Sale, il mercatino vintage aperto a tutti.

Per l’ultima giornata di festival sono in programma esibizioni da capogiro: sul palco della Rocca saliranno gli Indians (ITA), fantastico trio che si è formato dopo un viaggio a New Orleans proprio per far rivivere le atmosfere frizzanti e spensierate del sud della Louisiana. Un “melting pot” musicale tra rhythm’n’blues, ritmi caraibici, "second line" delle marching bands con qualche accenno jazz e scatenati r’n’r che non farà trattenere i piedi mentre il cuore verrà rapito dalla magia dei suoni della più ammaliante città della Louisiana. Li seguiranno i Basement Boppers (ITA), trio nato alla fine del 2020 che suona un Rockabilly sanguigno, influenzato dal sortilegio del Black Rock’n’Roll e del Blues, con una spruzzata di Soul, qualche deviazione Country e qualche rimbalzo uptempo in stile giamaicano. Un mix esplosivo che farà senz’altro impazzire il pubblico del Summer Jamboree #23. Da non perdere l’ultima lezione di ballo gratuita in apertura dello stage alle 18 sull’Hera dance floor, e poi i fantastici record hop a cura di DJ Voodoo Doll, DJ Giusy Wild, DJ Buddy e DJ Buddy. Sul palco centrale di Piazza Garibaldi, invece, sono pronti a salire gli Hi-Stakes (NL), quintetto che fa ballare con il Rhythm’n’Blues ispirato a Louis Jordan, sognare con il suono dolce e sincero delle Blues Ballads seguendo la scia di Percy Mayfield, e urlare a squarciagola con un Jazz-Blues simile al primo Ray Charles! Gli intermezzi musicali, che apriranno il palco alle 19, saranno a cura di DJ Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Lola Terry e DJ Cannonball.

Programma dell'ultima giornat a di festival domenica 6 agosto

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari

Hawaiian Beach | L. Mare G. Mameli

08.00 - 14.00 Mercatino aperto a tutti | Free Boot Sale

Compra e vendi le tue cose anni ’40 e ’50 | Buy & Sell your 40s and 50s stuff

RISERVATO AI PRIVATI | PRIVATE SELLERS ONLY

Informazioni e Iscrizione gratuita obbligatoria presso l’Infopoint entro Ven. 4 Agosto

Book your pitch in advance (for free!) before 4 August - see infopoint for details

08.00 - 10.00 DJ Madame Dynamite

10.00 - 12.00 DJ Ol’Woogies

12.00 - 14.00 DJ Boppin’ Bangles

14.00 - 15.30 DJ Mickey Melodies

15.30 - 17.00 DJ Houserockin’ Chris

17.00 - 19.00 DJ Cannonball

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 - 14.00 DJ Muffin Man

14.00 - 15.30 DJ Rocketeer

15.30 - 17.00 DJ Elliot Kirby

17.00 - 19.00 DJ Big Ten Inch

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

16.00 - 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Gippi Rondinella, Andrea Cecconi, Fabio Nembo, Redstyle, Giorgia Bellocchi, Maurizio Basile, Marco Tupone, Alex Santucci, Marcello Basile, Elisa Esposto, Tommaso Serpentini, Le Marc

Fearless Devid - 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 - 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 - 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Foro Annonario: Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 - 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 - 20.00 DJ Voodoo Doll

20.00 - 21.15 THE INDIANS ITA

21.15 - 22.15 DJ Giusy Wild

22.15 - 23.15 DJ Buddy

23.15 - 00.30 BASEMENT BOPPERS ITA

00.30 - 01.30 DJ Buddy

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 - 20.30 DJ Terry Elliot

20.30 - 21.45 DJ At’s Crazy Record Hop

21.45 - 23.00 THE HI-STAKES NL

23.00 - 24.00 DJ Lola Terry

00.00 - 01.30 DJ Cannonball