Summer Jamboree #22: il programma completo di sabato 6 agosto

Penultimo giorno dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth”, e c’è ancora tanto da ballare! Il programma di sabato 6 agosto vi farà girare la testa e muovere i piedi per una serata all’insegna del R’n’R più scatenato, al Summer Jamboree #22, il festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, in corso a Senigallia (Marche – AN) fino a domenica 7 agosto: sul palco della Rocca Roveresca, il giovanissimo trio Boogie Banausen (DE) che, a grandissima richiesta, torna ad infuocare il Summer Jamboree #22. Sul main stage di Piazza Garibaldi torna invece uno degli appuntamenti più amati, la Summer Jamboree Rock’n’Roll Revue con la big band di 22 elementi Abbey Town Jump Orchestra e a una carrellata di solisti internazionali che, pezzo dopo pezzo, interpretano i classici del R’n’R. Per la prima metà del concerto, ad affiancarla ci sarà Matthew Lee (ITA), fenomeno degli 88 tasti!

Summer Jamboree #22 regala emozioni fino all’ultima nota e tutto è pronto per questo penultimo giorno che vedrà esibirsi sul palco della Rocca un trio scatenato, i Boogie Banausen (DE). Torna a grandissima richiesta, con Lorenz Knauft al Sax e Dennis Tàubner al pianoforte – entrambi anche cantanti – accompagnati da Michael Seyfarth alla batteria, questo giovanissimo trio che rende elettrizzante ogni concerto e si esibirà in esclusiva per l’Italia al Summer Jamboree! Ad aprire le danze alla Rocca, il Record Hop di DJ Cannonball, seguito dagli altri intermezzi musicali di DJ Lola Terry, DJs The Desperados, DJ Muffin’ Man, DJ Big Ten Inch.

E poi, l’amatissimo evento del Summer jamboree, la giostra musicale che fa tremare le ginocchia: in Piazza Garibaldi torna l’Abbey Town Jump Orchestra, con i suoi 22 elementi e una carrellata di artisti internazionali che trasformeranno la serata in una grande festa da capogiro. Novità di quest’anno sarà che per la prima metà del concerto, Matthew Lee (ITA) affiancherà la big band: pianista marchigiano di fama internazionale, Matthew Lee è un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Non mancheranno sul palco gli amati intermezzi dei Record Hop, a cura di DJ Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Mickey Melodies e DJ Skinny Mule. Ma non è finita qui, perché il palco di Piazza Garibaldi ospiterà anche il secondo Dance Show con incredibili ballerini, esperti di balli anni ’40 e ’50, che si esibiranno in uno spettacolo mozzafiato. Alla R'n'R Revue, accompagnati da due brani della fantastica big band, si esibiranno: Kendall &Ronnie Roderick (USA), Carolina Lampugnani & Francesco Pezzo (ITA), Chiara Lijoi & Enrico Conti (ITA), Rasmus &Tove Holmqvist (SWE), Irina & Todd Iannacone (USA), Michael & Alexandra Seyfarth (DE), Roberto Bonato (ITA) & Lucy Sanders (UK) e Jay Cee & Marie Cordin (FRA).

Alla conduzione di questa XXII edizione del Summer Jamboree, tengono sempre il palco bollente i fantastici Russler Bruner (USA) e Bianca Nevius (ITA). Nel weekend, poi, a sorpresa in giro per la città faranno la loro apparizione anche I Belli di Waikiki (ITA) con le loro note hawaiane, rockabilly e tropical sounds. Seguiteci sui social per scoprire dove trovarli per assaporare un po’ del loro hawaiian style. La notte continua con il fantastico Dopofestival alla Rotonda a Mare animato dai migliori DJs provenienti da tutto il mondo. Sabato sera sarà la volta della SUMMER JAMBOREE DJ PARADE, con tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare fino a notte fonda in questi meravigliosi giorni di Summer Jamboree #22: Ashley Elliot, At’s Crazy Record Hop, Big Ten Inch, Cannonball, Duke McVouty Elwood, Enry “Sold Out”, Giusy Wild, Houserockin’ Chris, Jay Cee, Lola Terry Madame, Dynamite, Mickey Melodies, Muffin’ Man, Ol’Woogies, Rocketeer, Skinny Mule, Terry Elliot, The Desperados, Vangelis, Voodoo Doll. Ingresso euro 16, biglietti su Ciaotickets.

Ma fin dalla mattina saranno tante le occasioni per immergersi nei suoni e nella cultura dell’America anni ’40 e ’50, dai Record Hop mattutini in spiaggia, alle lezioni di ballo swing, alle scintillanti auto d’epoca fino al Vintage market. Innanzitutto, a inizio giornata, dalle 11.30 fino alle 17.50, l’ultimo Dance Camp: non perdetevi l’ultima occasione per imparare i fantastici movimenti anni ’40 e ’50 e farvi trovare pronti per l’edizione dell’anno prossimo... le lezioni di ballo vintage vi aspettano alla Rotonda a mare, al Foyer del Teatro La Fenice e all’Oratorio San Martino con i migliori insegnanti della scena mondiale. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 9.30 alle 11 alla Rotonda a Mare. Poi, il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente, con le suggestioni dell’Hawaiian Party tutto il giorno all’Hawaiian Beach che, insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, trasforma un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, per assaporare tutta la spensieratezza e l'allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs. Sabato 6 agosto, l’Hawaiian Beach sarà a cura di DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Rocketeer, DJ Giusy Wild, DJ Houserockin’ Chris e DJ Voodoo Doll. Al Mascalzone, il Beach-side Record Hop risuonerà grazie a DJ Ashley, DJ Jay Cee, DJ Elwood, DJ Rocketeer. Non mancherà l’amato corner dedicato ai tattoo, la WALK-IN TATTOO al Foro Annonario, Ex Pescheria, per lasciare un segno indelebile di questi amati anni ’40 e ’50 con tatuaggi old school non-stop grazie a grandissimi artisti, maghi del tatuaggio. Lo troverete fino a domenica 7 agosto, dalle 16.00 alle 02.00. E la magia dell’America anni ’40 e ’50 continua anche con la American Classic Car Cruise: certamente uno dei momenti più attesi e seguiti del Summer Jamboree. In tantissimi si preparano appostandosi per fare qualche scatto amatoriale o per cogliere professionalmente la meraviglia di queste auto d’epoca. Parcheggiate ogni giorno in Piazza Simoncelli, le auto Usa partiranno alle 16.30 per essere ammirate da tutti in una sfilata lungo le vie della città. Da non perdere al Foro Annonario l'esposizione di vetture “made in USA” provenienti dalla prestigiosa collezione di Nicola Bulgari, patron della celebre maison di gioielli. Infine, per gli appassionati di arte e fotografia ogni giorno a Palazzetto Baviera dalle 17 all’1 si possono ammirare tanti ritratti di celebrità immortalate del grande maestro della fotografia Elliot Erwitt nella mostra Icons.