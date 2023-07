SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di lunedì 31 luglio

E siamo giunti al terzo giorno di questo magico Summer Jamboree #23! I motori sono ormai caldi, e si preannunciano ancora grandi emozioni per questa terza serata dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth”!

Sul Rocca Stage salirà niente di meno che Pachuco Jose, che porterà il suo mix esplosivo di Latin Jazz come Mambo, Rhumba, BeBop, Rhythm'n'Blues e Jump Blues. Sul main stage, invece, torneranno i Rob Heron & The Tea Pad Orchestra per far scatenare tutto il pubblico del Summer Jamboree con il loro sound unico. Presentatori del Summer Jamboree #23, come sempre sono Bianca Nevius (ITA), incredibile artista, che porta alto il nome del Burlesque italiano in tutto il mondo, e Russell Bruner (USA), il gentleman del Vaudeville. Grandi sorprese alla Rocca, perché finalmente è arrivata l’ora dell’esibizione di Pachuco Jose (USA), un elemento più unico che raro, che dal connubio di vari generi di Latin Jazz come Mambo, Rhumba, BeBop, Rhythm'n'Blues, Jump Blues – un mix esplosivo nato a El Paso negli anni ’40 – crea il suo personale stile davvero originale. Per l’occasione, sarà accompagnato dai Gangster dello Swing, la magnifica house band The Good Fellas. Al Rocca stage, come di consueto, sull’Hera dance floor ci sarà una lezione di ballo gratuita dalle 18 alle 19. Seguiranno i grandi intermezzi musicali a cura di DJs internazionali come DJ Cannonball, DJ Giusy Wild, DJ The Desperados e DJ Shuffle DeLuxe.

Gli instancabili Rob Heron & The Tea Pad Orchestra (UK) tornano anche lunedì per aprire le danze sul main stage: con cinque dischi all’attivo, questa band è sempre alla ricerca di nuovi suoni e in dieci anni si è esibita ed è stata apprezzata ovunque, e lo sarà certamente anche in questa sua seconda esibizione al Summer Jamboree #23. Il main stage aprirà alle 19 con incredibili record hop a cura di DJ Boppin’ Bangles, DJ Mickey Melodies, DJ Elliot Kirby e DJ Vangelis. Le notti del Summer Jamboree sono giovani, e continuano con i Dopofestival alla Rotonda a Mare fino alle ore piccole: in programma per lunedì 31 luglio i record hop di DJ Houserockin’ Chris, DJ The Desperados, DJ Big Ten Inch e DJ Shuffle DeLuxe. Ingresso 14 euro, prevendite su ciaotickets. L’intera giornata, come sempre, sarà ricca di occasioni per fare il pieno di musica e balli in pieno stile Rock’n’Roll: il doppioBeach-side Record Hop, con il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 e l'Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli all'altezza del civico 93. In programma per lunedì la musica diDJ Big Ten Inch, DJ Houserockin’ Chris, DJ Muffin Man, At’s Crazy Record Hop, DJ Voodoo Doll, DJ Vangelis, DJ Terry Elliot, DJ Rocketeer e DJ Lola Terry. Tornano anche in grande stile gli altri appuntamenti tradizionali che costituiscono i must del Festival, gli immancabili pit stop per fare il pieno di cultura americana anni ’40 e ’50 che gli appassionati del Summer Jamboree ormai dovrebbero conoscere bene: ilWalk-in Tattoo, in collaborazione con Adriatik Ink Tattoo Studio, con tatuaggi tradizionali non stop nell’ex pescheria del Foro Annonario da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto, l’Oldtimers Park: Auto americane pre 1969, il Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni a cui si aggiunge l’esposizione di Auto storiche Americane della collezione Fondazione Nicola Bulgari da venerdì a domenica al Foro Annonario e presso il Centro Commerciale Il Maestrale, e il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show, in programma venerdì sera. E ancora tantissimi spazi dedicati al ballo grazie ai Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di balli swing da tutto il mondo, tra cui Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI), tutte le mattine al Teatro La Fenice e alla Rotonda a Mare e la selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul” tutti i giorni, dalle 9 alle 21 presso il Centro Commerciale Il Maestrale.

Programma della terza giornata di festival lunedì 31 luglio 2023

SOTTOLINEATI GLI EVENTI A PAGAMENTO – BIGLIETTI - COME ACQUISTARLI

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Sala del Fico

11.15 - 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Jive

Info & Registration: 10.00 - 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 - 13.30 Balboa

Info & Registration: 10.00 - 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | L. Mare G. Mameli

10.00 - 11.00 DJ Big Ten Inch

11.00 - 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 - 14.00 DJ Houserockin’ Chris

14.00 - 15.30 DJ Muffin Man

15.30 - 17.00 DJ At’s Crazy Record Hop

17.00 - 19.00 DJ Voodoo Doll

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 - 14.00 DJ Vangelis

14.00 - 15.30 DJ Terry Elliot

15.30 - 17.00 DJ Rocketeer

17.00 - 19.00 DJ Lola Terry

Fearless Devid - 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 - 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 - 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 - 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 - 20.00 DJ Cannonball

20.00 - 20.45 PACHUCO JOSE USA*

20.45 - 22.00 DJ Giusy Wild

22.00 - 23.15 DJ The Desperados

23.15 - 24.00 PACHUCO JOSE USA*

00.00 - 01.30 DJ Shuffle DeLuxe

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 - 20.30 DJ Boppin’ Bangles

20.30 - 21.45 DJ Mickey Melodies

21.45 - 23.00 ROB HERON & THE TEA PAD ORCHESTRA UK

22.45 - 24.00 DJ Elliot Kirby

00.00 - 01.30 DJ Vangelis