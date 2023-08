SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di giovedì 3 agosto 2023

Quella di giovedì 3 agosto è una giornata da cerchiare in rosso, nel calendario del Summer Jamboree #23. Arriva infatti il momento dell’esibizione dello special guest di questa incredibile edizione: in Piazza Garibaldi salirà l’acclamato Pokey LaFarge, enfant prodige statunitense che dal 2006 ha conquistato tutto il mondo con il suo sound senza eguali, mix travolgente di hot swing, early jazz e ragtime blues. Erede dei grandi maestri del passato e innovatore del genere, Andrew Heissler, meglio conosciuto come Pokey LaFarge, è noto in tutto il mondo grazie ai suoi tanti successi, come l’album ‘Marmalade’, ‘Something in the Water’, ‘Manic Revelations’ e l’ultimo nato, ‘Rock Bottom Rhapsody’. La sua esibizione lascerà senza dubbio il segno al Summer Jamboree: si prevedono scintille! I record hop della serata sul main stage, che aprirà alle ore 19, saranno a cura di DJ Elliot Kirby, DJ Shuffle DeLuxe, DJ The Desperados e DJ Boppin’ Bangles.

Sul palco della Rocca si esibiranno per primi i Legacaster, trio spagnolo influenzato dai grandi musicisti degli anni ‘50 come Grady Martin, Gary Lambert, Reggie Young, Jimmy Galbraith e naturalmente Chuck Berry, che con 4 album all’attivo è pronto a far scatenare il pubblico con il Rockabilly più sfrenato. A seguirli, il fantastico pianista Dylan Kirk (UK), il giovane Jerry Lee Lewis ai tempi della SUN, che travolgerà il pubblico con il suo Rockabilly contagioso. Sarà accompagnato dai Di Maggio Bros (ITA), l’unica band italiana ad essere entrata di diritto nella prestigiosa “Official Rockabilly Hall of Fame”! Come ogni giorno una lezione di ballo gratuita aperta a tutti dalle 18 alle 19 sull’Hera dance floor. Seguiranno record hop a cura di DJ Terry Elliot, DJ Big Ten Inch e DJ Vangelis.

Ancora balli fino a notte fonda ai Dopofestival alla Rotonda a Mare: per la serata di giovedì 3 agosto è previsto un evento speciale, la SHELLAC SWING NIGHT con i record hop di DJ Muffin Man e DJ Virgil DeNice. Ingresso 14 €, prevendite su ciaotickets. I presentatori della serata, ancora una volta, saranno i due formidabili artisti Russell Bruner (USA), il gentleman del Vaudeville, e Bianca Nevius (ITA), icona del burlesque italiano in tutto il mondo. E come sempre tanta musica durante tutta la giornata all’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all'altezza del civico 93, dove un pezzo della spiaggia di velluto è pronto per far assaporare le note della musica Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, e al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19. I record hop della giornata saranno a cura dei più grandi DJs internazionali: DJ Lola Terry, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ The Desperados, DJ Enry “Sold Out”, DJ Cannonball, DJ Mickey Melodies, DJ Giusy Wild, DJ Houserockin’ Chris e DJ Rocketeer.

Non mancheranno, come ogni giorno, tante occasioni per muoversi al ritmo Rock’n’Roll, con le lezioni di ballo fin dalla mattina al Dance Camp, al Teatro La Fenice e al Boot Camp alla Rotonda a Mare con Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI).

Inoltre, tornano in grande stile gli appuntamenti tradizionali che costituiscono i must del Festival, gli immancabili pit stop per fare il pieno di cultura America anni ’40 e ’50 che gli appassionati del Summer Jamboree ormai dovrebbero conoscere bene: il Walk-in Tattoo, in collaborazione con Adriatik Ink Tattoo Studio, con tatuaggi tradizionali non stop quest’anno nell’ex pescheria del Foro Annonario venerdì, sabato e domenica, la Rock’n’Roll Revue del sabato sera con la Big Band di 22 elementi. E poi l’Oldtimers Park: Auto americane pre 1969, il Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni (con oltre 70 espositori selezionati di abbigliamento vintage, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione e il Barber Shop), a cui si aggiunge l’esposizione di Auto storiche Americane della collezione Fondazione Nicola Bulgari da venerdì a domenica presso il Foro Annonario e il Centro Commerciale Il Maestrale, dove, ogni giorno dalle 9 alle 21, sarà anche possibile ammirare la selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul”. E infine, l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome dalle 17 alle 24 in Piazzale della Libertà, una enorme botte di legno dove sfrecceranno moto vintage (Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro).

Programma della se st a giornata di festival giovedì 3 agosto

SOTTOLINEATI GLI EVENTI A PAGAMENTO – BIGLIETTI - COME ACQUISTARLI

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Dance Camp / Stage Teatro La Fenice / Foyer Teatro La Fenice / Sala del Fico

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz

Info & Registration: 10.00 - 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp / Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Boogie Woogie

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Teatro La Fenice

Hawaiian Beach | Lungomare Mare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Lola Terry

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ At’s Crazy Record Hop

14.00 – 15.30 DJ The Desperados

15.30 – 17.00 DJ Enry “Sold Out”

17.00 – 19.00 DJ Cannonball

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Mickey Melodies

14.00 – 15.30 DJ Giusy Wild

15.30 – 17.00 DJ Houserockin’ Chris

17.00 – 19.00 DJ Rocketeer

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera Dance Floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Terry Elliot

20.00 – 21.15 LEGACASTER

21.15 – 23.15 DJ Vangelis

23.15 – 00.30 DYLAN KIRK (Featuring DI MAGGIO BROS)

00.30 – 01.30 DJ Big Ten Inch

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 – 20.30 DJ Elloit Kirby

20.30 – 21.45 DJ Shuffle DeLuxe

21.45 – 23.15 POKEY LAFARGE

23.15 – 00.15 DJ The Desperados

00.15 – 01.30 DJ Boppin’ Bangles