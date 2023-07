SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di domenica 30 luglio

Dopo il ghiaccio rotto con il debutto ufficiale della sua edizione numero 23, il Summer Jamboree si appresta a chiudere il primo week-end con un’altra giornata all’insegna di eventi imperdibili e divertimento assicurato. Continuano infatti le grandi emozioni anche nella seconda giornata del festival. Per i concerti dal vivo, domenica 30 luglio, sul palco della Rocca si esibiranno i Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, band italiana capitanata da Rockin’ Bonnie, che spazia tra i suoni del Western Swing, Hillbilly Bop ed Honky Tonk. Seguiranno poi i Rob Heron & The Tea Pad Orchestra (UK), gruppo unico che mixa molti generi – Western Swing, Blues, Country, Rock’n’Roll, Soul – per crearne uno proprio e originale. Ai giardini della Rocca si partirà alle 18 con una lezione di ballo gratuita sull’Hera dance floor. Non mancheranno incredibili intermezzi musicali con DJ Giusy Wild, DJ Houserockin’ Chris e DJ Elliot Kirby.

Ad animare il main stage invece ci penseranno The Steve Lucky & Miss Carmen Getit Show, una band statunitense che ha uno show tutto suo. Sono stati al Summer Jamboree ben 20 anni fa e torneranno quest’anno con un carico di successi incredibili: oggi, infatti, sono due artisti maturi capaci di tenere il palco in maniera assoluta, e lo faranno accompagnati dalla fantastica house band The Good Fellas, che da innumerevoli anni prende poco seriamente sé stessa e molto seriamente la musica, quella dell’Italia e dell’America degli anni ‘40 e ‘50. Le sorprese di domenica non sono finite, perché prenderà forma sul palco principale del Summer Jamboree l’attesissimo Dance Show: ballerini di fama internazionale provenienti da tutto il mondo si scateneranno a suon di musica Rock’n’Roll! A esibirsi in questo primo Dance Show saranno Peter Loggins (USA), Moe Sakan (JAP), Katja Zavrsnik (SI), Vincenzo Fesi (ITA), Enrico Conti (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA), Alice Faraone (ITA) e Matteo De Stefano (ITA). Il palco sarà attivo già dalle 19 e per tutta la nottata, con i record hop a cura di una staffetta di dj internazionali: DJ Big Ten Inch, DJ Voodoo Doll, DJ Muffin Man e DJ Muffin Man. Sul palco a presentare gli artisti, la comicità e il sex appeal di Russell Bruner (USA) e l’ammaliante charme di Bianca Nevius (ITA).

La notte poi continua con l’immancabile Dopofestival alla Rotonda a Mare per chi ancora non si è stancato di ballare: in programma per domenica 30 luglio, Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Rocketeer e DJ Boppin’ Bangles. Ingresso 14 €, prevendite su ciaotickets. Ma non finisce qui perché il Summer Jamboree coinvolge l’intera città di Senigallia per tutto il giorno, per fare il pieno di cultura, musica e balli dell’America anni ’40 e ’50. A inizio giornata, dalle 11.30 fino alle 18, il Dance Camp per gli appassionati di ballo, che potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice, e i Boot Camp alla Rotonda a Mare che prevedono, per la giornata di domenica 30 luglio, un corso intensivo di Boogie Woogie, entrambi con i migliori ballerini tra cui Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI).

E ancora il doppio Beach-side Record Hop, all’Hawaiian Beach sul Lungo Mare G. Mameli, con DJ Elliot Kirby, DJ Boppin’ Bangles, DJ Mickey Melodies, DJ Rocketeer e DJ Vangelis e, dalle 11 alle 12, una lezione di ballo gratuita, e al Mascalzone con DJ Houserockin’ Chris, DJ Giusy Wild, DJ Cannonball e DJ Mickey Melodies. Inoltre, tutti i giorni, dalle 9 alle 21 presso il Centro Commerciale Il Maestrale, la selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, esposizione che celebra, attraverso gli scatti di grandi autori che ne hanno saputo cogliere l’essenza, il ventennale del Summer Jamboree, quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo. Infine, dalle 17 alle 24, l’imperdibile novità di quest’anno, lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome in Piazzale della Libertà, con moto d’epoca INDIAN che sfrecceranno su questa pista vintage unica nel suo genere. Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro.

Programma della seconda giornata di festival domenica 30 luglio 2023

SOTTOLINEATI GLI EVENTI A PAGAMENTO – BIGLIETTI - COME ACQUISTARLI

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Sala del Fico

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap, Jive

Info & Registration: 10.00 - 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp / Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Boogie Woogie

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Teatro La Fenice

Hawaiian Beach | Lungomare Mare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Elliot Kirby

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Boppin’ Bangles

14.00 – 15.30 DJ Mickey Melodies

15.30 – 17.00 DJ Rocketeer

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Houserockin’ Chris

14.00 – 15.30 DJ Giusy Wild

15.30 – 17.00 DJ Cannonball

17.00 – 19.00 DJ Mickey Melodies

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Giusy Wild

20.00 – 21.15 ROCKIN’ BONNIE WESTERN BOUND COMBO

21.15 – 23.00 DJ Houserockin’ Chris

23.00 – 00.15 ROB HERON & THE TEA PAD ORCHESTRA

00.15 – 01.30 DJ Elliot Kirby

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.30 DJ Voodoo Doll

21.30 – 22.45 THE STEVE LUCKY & MISS CARMEN GETIT SHOW

22.45 – 23.15 DJ Muffin Man

23.15 – 00.30 DANCE SHOW

00.30 – 01.30 DJ Muffin Man