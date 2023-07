SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di martedì 1 agosto 2023

La quarta giornata della XXIII edizione del Summer Jamboree, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma a Senigallia fino a domenica 6 agosto, sarà senza dubbio indimenticabile!

Continua la grande musica dal vivo, con i concerti in Piazza Garibaldi e alla Rocca: alla Rocca si esibirà Jay Ernest con un incredibile tributo a Johnny Cash, accompagnato dai Don Diego Trio; sul main stage, invece, un’imperdibile reunion, quella dei Senti-mentals, seguita da un incredibile contest di ballo. Siamo ancora all’inizio di questo emozionante viaggio all’insegna della musica Rock’n’Roll più sfrenata di sempre. Martedì 1° agosto se ne vedranno delle belle: il palco della Rocca vedrà esibirsi l’incredibile Jay Ernest (USA) che sarà accompagnato dai Don Diego Trio, secondo gruppo di casa del Summer Jamboree, che mixa Rockabilly, Country, Western Swing, Blues e Rock’n’Roll al tipico “Italian taste” del chitarrista siciliano “Don” Diego. Jay Ernest è noto in tutto il mondo, insieme alla sua band Church of Cash, per il suo impressionante tributo all’iconico cantante Johnny Cash. Per il Summer Jamboree #23 non sarà da meno, dato che ha preparato uno speciale spettacolo chiamato “Cash ’58”! Dopo l’usuale ora di lezione gratuita delle 18 sull’Hera dance floor, il palco della Rocca è pronto a risuonare anche della musica di DJ Lola Terry, DJ Rocketeer, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Giusy Wild che si occuperanno degli intermezzi musicali.

Ma le sorprese non sono finite, perchè sul main stage di Piazza Garibaldi saliranno i Senti-mentals (UK). Apparsi per la prima volta sulla scena ben 25 anni fa, i Senti-Mentals hanno sempre spinto i confini del rock'n'roll contemporaneo, inventando classici del dancefloor come "Little White Lies", "Bye Bye Baby" e "Just Like Lovers Do".

Programma della quarta giornata di festival martedì 1 agosto 2023

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Hawaiian Beach | L. Mare G. Mameli

10.00 - 11.00 DJ Muffin Man

11.00 - 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 - 14.00 DJ The Desperados

14.00 - 15.30 DJ Boppin’ Bangles

15.30 - 17.00 DJ Shuffle DeLuxe

17.00 - 19.00 DJ Terry Elliot

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 - 14.00 DJ Big Ten Inch

14.00 - 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 - 17.00 DJ At’s Crazy Record Hop

17.00 - 19.00 DJ Cannonball

Fearless Devid - 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 - 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 - 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 - 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 - 20.00 DJ Lola Terry

20.00 - 20.45 JAY ERNEST USA** "Cash 1958" a Johnny Cash Tribute

20.45 - 22.00 DJ Rocketeer

22.00 - 23.15 DJ Shuffle DeLuxe

23.15 - 24.00 JAY ERNEST USA** "Cash 1958" a Johnny Cash Tribute

00.00 - 01.30 DJ Giusy Wild

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 - 20.30 DJ Boppin’ Bangles

20.30 - 21.45 DJ Houserockin’ Chris

21.45 - 23.00 THE SENTI-MENTALS UK World exclusive show

23.00 - 23.00 DJ Mickey Melodies

23.30 Hera Dance Contest on the dance floor - Open Level - Knock out battle

00.00 - 01.30 DJ The Desperados