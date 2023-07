Summer Jamboree #23: appuntamento il 4 agosto con il "Burlesque, Cabaret and Music Show"

Venerdì 4 agosto, per il Summer Jamboree #23, torna al Teatro La Fenice di Senigallia uno spettacolo attesissimo, divenuto ormai un “must” del Festival: sensualità retrò, ironia, travestimenti d'epoca in stile circense, eleganti showgirl anni ‘30 e ‘40, strepitosi ballerini campioni internazionali di specialità e ottima musica dal vivo sono gli ingredienti immancabili del BURLESQUE, CABARET AND MUSIC SHOW. Quest’anno lo spettacolo, più caldo che mai, vanterà le esibizioni di quattro performer incredibili: sulle note della splendida Ô De Mon Chéri, delicata cantante di origini francesi che si è esibita in tutto il mondo per celebrity come Elton John e i Beckham, accompagnata dalla house band The Good Fellas, si esibiranno Eliza DeLite (UK), Ruby Rudy (ES) e l’incredibile Russell Bruner (USA).

Ô De Mon Chéri fa sognare il suo pubblico cantando su note Jazz, Swing, Rhythm 'n' Blues e Chanson Française dagli anni ‘20 agli anni ‘60. Si è esibita in ben 16 paesi e, dopo 7 anni con El Trío Chikiboom, suo primo progetto musicale composto da un trio vocale femminile jazz/swing degli anni ‘30-‘40, ha iniziato la sua prima avventura da solista a Losanna, in Svizzera, come maestra di cerimonie per cabaret Burlesque. Grazie a questa esperienza, nel 2015 è stata chiamata come conduttrice televisiva a Parigi, collezionando in 4 anni quasi 1.800 ore di TV in diretta. Ora vive a Parigi e continua ad esibirsi in tutto il mondo come cantante, presentatrice di eventi e cabaret e modella vintage. La voce dolce e soave di Ô De Mon Chéri sarà accompagnata dalla house band del festival, i Good Fellas.

Eliza DeLite è un’icona del burlesque internazionale ed ha abbagliato il pubblico di tutto il mondo, da Parigi a New York, da Chicago a Berlino per oltre un decennio. Il suo repertorio di performance iconiche le ha fatto guadagnare un posto fisso nel circuito internazionale del burlesque ed è considerata una delle principali star del burlesque del Regno Unito. Di base a Londra, si esibisce in alcune dei migliori locali di burlesque e cabaret della città, tra cui Park Chinois, Black Cat Cabaret, The Maine Mayfair e The Phoenix Arts Club.

Ruby Rudy è una meravigliosa artista iberica che combina con grazia lo stile classico a una presenza a dir poco accattivante, con la sua aura glamour e i suoi movimenti felini ricorda le dive della vecchia Hollywood. Ha viaggiato per il mondo esibendosi nei luoghi più “in” ed è stata incoronata vincitrice di ben 3 festival internazionali nel 2019, diventando la prima europea a vincere il famoso titolo di Miss Viva Las Vegas.

Infine, Russell Bruner, il gentleman del Vaudeville, che per questa serata speciale abbandonerà i panni di presentatore per esibirsi in una performance di cabaret davvero imperdibile. In qualità di performer e coreografo, l’artista americano si è aggiudicato diversi titoli durante il Burlesque Hall of Fame Weekend di Las Vegas e col suo fascino fatto di baffi arricciati, completi a righe, paglietta e bastone da passeggio, sa combinare alla perfezione lo charme del Vaudeville, la comicità dell’artista di varietà, e il sex appeal del Burlesque. Gentiluomo un po’ villano, alterna performance sospese tra swing e ... striptease! A presentare la serata, non mancherà la meravigliosa Bianca Nevius, pioniera del Bump&Grind in Italia.