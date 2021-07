Summer Jamboree, mostre, tatuaggi e deejay set: il programma della seconda giornata

Sabato 31 luglio seconda giornata di Summer Jamboree. Luci finalmente accese sul main stage di piazza Garibaldi, per il primo concerto live della ventunesima edizione con i Blind Rats e Cherry Casino and The Gamblers in esclusiva nazionale. Tante le iniziative collaterali tra Walk-in Tattoo alla Rotonda, Park auto e moto d’epoca, Record hop in spiaggia al Mascalzone e ai Giardini della Rocca, Movie hop, Rockin’ Village Vintage Market dalle 17 alle 1.

Aperta anche la mostra evento speciale “Women”, scatti del grande Milton H. Greene a palazzetto Baviera. Presente il servizio bus navetta dai parcheggi scambiatori.

Sabato 31 luglio si accendono infatti le luci sul primo live dell’edizione 2021. A inaugurare il main stage di Piazza Garibaldi ci saranno i Blind Rats ITA e a seguire Cherry Casino and The Gamblers DE in esclusiva nazionale. Una doppietta coinvolgente presentata dalla pin-up e foodblogger Alice Balossi, che a sorpresa potrebbe essere affiancata anche dall’esperto Dario Salvatori.

Tra un concerto e l’altro, dalle 20, la musica diffusa sarà quella del Record Hop a cura di Mickey Melodies, Jay Cee e Big 10 Inch e si potrà approfittare per ammirare le auto USA & moto pre 1969 parcheggiate in piazza per tutta la durata del Festival. Concerto con posti a sedere limitati. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 31 luglio, alle 17 si aprirà il Rockin’ Village Vintage Market tra Rocca Roveresca e piazza del Duca, con espositori traboccanti di memorabilia e oggetti da collezione, l’Hairstyling e il Barber shop per tagli in stile, il nuovo Movie Hop con rassegna di rockin’ clips su grande schermo, a disposizione dei fan fino alla fine del Festival tutti i giorni fino alle 1. Dalle 12, prenderà il via anche il Beach-side Record Hop al Mascalzone (dove tuttavia non si potrà ballare e resteranno in vigore le previste normative anti-covid), con deejay set internazionali che si alterneranno fino alle 19: Mickey Melodies, Jay Cee, Big 10 Inch, Houserockin’ Chris.

Dalle 16, si apriranno anche gli spazi della Rotonda a Mare per il Summer Jamboree Walk-in Tattoo, tatuaggi old school non stop fino alle 02. Questo appuntamento è tra i più attesi del Festival ed è arrivato alla sua terza edizione. Quest’anno è in collaborazione con Adriatic Ink Tattoo Studio. I fan hanno la possibilità di farsi realizzare un tatuaggio tradizionale da professionisti affermati di questa arte in ascesa. L’ingresso sarà contingentato. Sabato 31 luglio alla Rotonda saranno presenti i tatuatori Maurizio Basile, Marcello Basile, Marco Tupone, Meticcio, Mattia Belelli, Simone Berto, Luca Testadiferro, Michelangelo Pighetti, William Giampieri.

La serata sarà accompagnata da un Easy Listening Record Hop con i djs Rocketeer, Vangelis, Houserockin’ Chris, Sauro e Giusy Wild che si alterneranno fino alla chiusura. Con l’occasione, alla Rotonda si potranno anche ammirare tavole originali provenienti da una incredibile collezione privata grazie alla Mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale. A proposito di eventi espositivi, a Palazzetto Baviera è in corso la mostra fotografica Milton H. Greene “Women”, evento speciale del Summer Jamboree 21 dedicata a uno dei fotografi più celebrati al mondo. Aperta dalle 17 alle 23.