L’estata torna “americana”: balli e abbracci nel Summer Jamboree ’22

Torna il Summer Jamboree di Senigallia e torna nella sua versione più emozionante e coinvolgente fatta di balli, musica e abbracci. Il tradizionale festival in stile americano si svolgerà dal 30 luglio al 7 agosto con tante novità rispetto al passato. E’ stata infatti firmata la convenzione annuale, con possibilità di rinnovo per il 2023 e il 2024, con 400mila euro di fondi stanziati dal Comune di Senigallia a cui si aggiungerà il contributo della Regione Marche di 150mila euro.

Gli eventi, che saranno presentati nei prossimi giorni, si svilupperanno sia in città sia nella spiaggia libera del lungomare Mameli. Due i palchi (uno in piazza Garibaldi e l’altro alla Rocca Roveresca) con l’attesissimo show fotografico “Icons” di Elliot Erwitt a Palazzetto Baviera (la mostra durerà dal 30 giugno al 16 settembre). Tra le opere principali “California Kiss” simbolo dell’amore senza tempo. Confermati balli e concerti, rispetto all’ultima edizione svolta con le varie restrizioni da Covid. Saranno tante le persone attese a Senigallia per riscoprire uno degli appuntamenti cardine dell’estate marchigiana.