Come conciliare lo studio con gli allenamenti, il Falconara Sport Day lo chiede ad atleti e insegnanti

FALCONARA - Silvia Praticò dalla Calabria ha scelto le Marche per frequentare Medicina e vincere qualche scudetto nel calcio a 5 femminile. Erika Ferrara, sua compagna di squadra nel Città di Falconara e in Nazionale, non era neanche maggiorenne quando dalla sua Fermo è uscita di casa per inseguire il sogno sportivo senza abbandonare gli obiettivi scolastici frequentando il liceo sportivo falconarese. La stessa scuola che frequentano oggi Tommaso Catalani e Alexia Cabrelle Yepmo Mvota tra un’interrogazione e l’impegno sportivo, rispettivamente, nel volley e nel basket. Ma come si possono far convivere i tempi di studio con l’attività agonistica? Proveranno a rispondere attraverso le loro esperienze gli sportivi sopraccitati e Carla Carloni, docente e referente del progetto “Scuola Sport” dell’Iti Cambi Serrani, presenti venerdì 9 al Centro Pergoli dalle 18 per una tavola rotonda dal titolo “Studente atleta, come fare?”. Si tratta del primo appuntamento del Falconara Sport Day, la grande manifestazione organizzata dal Comune di Falconara e dall’associazione Futura in collaborazione con le società sportive del territorio. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Nicoletta Canapa.

L’evento segna l’avvio del Falconara Sport Day. Questa sesta edizione vede la partecipazione di oltre 20 società che offriranno al pubblico prove, esibizioni e informazioni in 12 differenti impianti cittadini. Sabato 10 dalle 16 alle 18.30 è prevista una preview al PalaBadiali con il calcio a 5 femminile mentre la domenica, tra le 10 e le 18, si entrerà nel vivo della manifestazione con pallavolo, calcio, basket, atletica, pallamano, tiro con l’arco, rugby, cricket, parkour, kung fu, pattinaggio e danza sportiva, danza classica, ginnastica militare, ginnastica ritmica e pesca sportiva tra stadio Roccheggiani, PalaBadiali, PalaBadiali, campo sportivo Neri, Oratorio della parrocchia di Sant’Andrea, palestra Lombardi, Campo Tiri di via dell’Artigianato, parco Kennedy, parco Robinson, parco del Cormorano, spiaggia, piscina comunale e Heroes Padel Club. Il Falconara Sport Day, nato del 2014 con l’obiettivo di promuovere lo sport e frenare l’abbandono precoce soprattutto dei giovani, è giunto alla sua sesta edizione e terminerà sempre al Centro Pergoli venerdì 16 settembre con un altro incontro dal tema “Diabete e sport: si può fare” al quale prenderanno parte medici, esperti e sportivi.