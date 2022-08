Street Food festival a Senigallia: voglia di cibo da strada dal 18 al 21 agosto

Novità, qualità, e varietà al centro della prima edizione dello Street Food a Senigallia (AN). L'evento sta per arrivare presso i Giardini Morandi, che dal 18 al 21 Agosto si trasformeranno in un vero e proprio ristorante a cielo aperto con piatti da tutta Italia e dal mondo intero. L'organizzazione è affidata all'Associazione Culturale Gente di Strada, che nel corso degli anni ha acquisito grande esperienza nell'ambito delle manifestazioni a stampo enogastronomico, ludico e musicale. Tantissimi gli stand e i food truck che prenderanno parte all'iniziativa, portando in città prodottidi eccezionale livello. Gli espositori saranno diversi, e tra questi spuntano delle novità assolute. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla cosa più importante: il cibo. Ce ne sarà per tutti i gusti, dalla tradizione marchigiana (egregiamente rappresentata dall'oliva ascolana), passando per l'Abruzzo con gli immancabili arrosticini, la Puglia con la bombetta pugliese di Alberobello, la Calabria con i suoi sapori pungenti.