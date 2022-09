Passeggiate in bici, laboratori, arte e tanta natura: "Direzione StraVagante" è un festival del paesaggio

Domenica 4 settembre ad Arcevia l’appuntamento con “Direzione StraVagante. Festival dei Paesaggi”, tra sentieri, storie, passeggiate in bici, laboratori creativi, spettacoli e cena in piazza, alla scoperta dei paesaggi naturali e culturali. “StraVagante. Festival dei Paesaggi” è il nome del festival pluriregionale ideato nel 2021 e organizzato da una rete di teatri che operano in tre regioni: nel Lazio il Teatro Villa Pamphilj e il Teatro Verde, in Umbria Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, nelle Marche il Teatro Giovani Teatro Pirata. Il festival biennale e a carattere itinerante riprenderà il suo percorso nel 2023 con una carovana di artisti-ciclisti che incontreranno lungo il percorso le comunità locali. Guardando alla prossima edizione, i tre teatri, insieme alle tante realtà territoriali che hanno abbracciato la filosofia del progetto, proseguono il cammino iniziato un anno fa, a piedi e in bicicletta, tra tutte le arti, la scienza, le tradizioni. Ha preso così vita “Direzione Stravagante”, un’edizione “di passaggio” con tanti appuntamenti a Roma, Spello ed Arcevia, dal 31 agosto al 4 settembre.

Ad Arcevia, Stravagante Festival arriva domenica 4 settembre, con passeggiate a piedi e in bici, laboratori creativi, spettacoli e convivialità, alla scoperta dei paesaggi naturali e culturali della zona. Collaborano la Regione Marche, Ministero della Cultura, Comune di Arcevia, Pro Loco di Arcevia, Parco Regionale Gola Della Rossa E Di Frasassi, Fiab Vallesina, Amat, Outdoor Exp, Rete Ribalte Marche.

Si inizia al mattino ore 9 con la “Pedalata per i Castelli” a cura di Fiab Vallesina, una bellissima pedalata panoramica nei castelli di Arcevia, con possibilità di noleggio e-bike. La partenza è da Piazza Garibaldi ad Arcevia, il ritorno alle ore 15 circa, la difficoltà media in 50 km di percorso e 1000mt dislivello, principalmente asfalto. La prenotazione è obbligatoria, entro il 1 settembre (fiabvallesina@gmail.com - tel. 339.8187282 - 320.4156381).

Per chi ama camminare, alle ore 9,30 c’è “Sentieri di storie”, una passeggiata con racconto all’interno del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, accompagnata dall’attrice Lucia Palozzi e da una guida naturalistica. Si parte dalla Casa del Parco di Arcevia. L’iniziativa è curata da Teatro Giovani Teatro Pirata e Parco Gola della Rossa e di Frasassi, è adatta a tutti, bambini compresi, e dura due ore. Prenotazioni turismo.parcogolarossa.it, informazioni Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Appennino Incoming Tel. 349.9090348.

Le attività del pomeriggio iniziano alle ore 16 in Piazza Garibaldi, con “Coloriamo la tavola” a cura di Arianna Baldini e Chiara Gagliardini, laboratorio di costruzione e pittura dai tre anni in su, per decorare la tavola della cena sociale che si tiene in serata. L’attività è gratuita con prenotazione consigliata.

Alle ore 17,30 al chiostro del Centro Culturale San Francesco, va in scena il “Teatro per corrispondenza” del Teatro Giovani Teatro Pirata, un’esperienza di spettacolo all’aria aperta e interattiva per bambini dai 6 anni accompagnati dalla famiglia. Nello spettacolo, ci sono una “TendaTeatro” da costruire insieme, una scatola con oggetti di scena per rappresentare le storie, un attore, Simone Guerro, che conduce il pubblico nel mondo dei fratelli Grimm.

Alle ore 19, Piazza Garibaldi accoglie la “Cena Sociale in Piazza”, attività curata dalla Pro Loco Arcevia. Chi vuole partecipare, è invitato a portare cibo, fame e simpatia in uno spazio di convivialità con uno speciale allestimento. Chi non ha voglia di cucinare, può ordinare la cena da asporto presso Bar Centrale Arcevia, Bar Della Rocca, Panificio Stuzzicando, Osteria e Pizza Ai Pini, Park Hotel Arcevia. Info e prenotazioni alla Pro Loco info@prolocoarcevia.eu tel. 347.1107257

In serata, il Teatro Misa apre le porte al pubblico per “Cassius. The anthology” a cura di Groovin Brothers, in collaborazione con Amat: uno spettacolo che unisce tre storie, tra cui spicca il racconto della vita di Muhammad Ali (Cassius Clay), attraverso un linguaggio fisico ed uno spirituale, acrobazie di break dance, musica e gestualità.

Info e prenotazioni spettacoli e laboratori: Teatro Giovani Teatro Pirata Tel. 0731.56590 - 334.1684688