Storie, luoghi e personaggi delle Marche secondo Chiara Giacobelli e Antonio Lovascio: appuntamento in libreria

Appuntamento alla libreria Mondadori di Senigallia, in Corso 2 Giugno, sabato 17 alle ore 17 per un incontro dedicato alla scoperta delle destinazioni meno note, delle leggende, delle curiosità e delle figure affascinanti che caratterizzano la nostra regione, con un focus particolare sulla città che ospita l’evento. La scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli e l’attore e regista Antonio Lovascio dialogheranno insieme a partire dai libri dell’autrice “100 cose da sapere e da fare a Senigallia” (Gruppo Editoriale Raffaello) e “Le Marche romantiche e misteriose” (Ciabochi Editore). Da Giovanna da Montefeltro a papa Pio IX, dalla Valle dei Tufi all’itinerario dei frantoi, dall’arte di Nori de’ Nobili ai borghi più belli dei dintorni, si potranno acquisire molti spunti interessanti per letture, gite fuori porta, esperienze da fare.

La presentazione dei libri sarà anche l’occasione per far incontrare alcune associazioni di Senigallia e città limitrofe, come il Caffè delle Lingue e Confluenze, solo per citarne un paio. Presente anche la guida turistica Valeria Valenti, che ha collaborato attivamente a entrambi i progetti e saprà allietare gli ospiti con le sue perle inedite. A seguire, chi vorrà potrà fermarsi per un aperitivo al Caffè Centrale (gradita la prenotazione) all’interno della libreria, per unire un momento conviviale ad uno più prettamente culturale.