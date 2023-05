Storie da gustare. Le pergamene ritrovate

Nel 2020, durante il riordino dell'Archivio storico dei Minori delle Marche, erano emersi 58 documenti pergamenacei (risalenti ai secoli XV-XIX) e 51 frammenti, sempre in pergamena, mai segnalati prima. Grazie anche al contributo del Ministero della cultura e della Regione Marche, il piccolo nucleo documentario è stato catalogato, digitalizzato e studiato, e l'esito di questo lavoro è stato pubblicato nel 2022 (In nomine domini. Le pergamene dell'Archivio dei Minori delle Marche. Studi e regesti I, a cura di Pamela Galeazzi, Fermo, Andrea Livi editore). I documenti, molto spesso completi di sigillo, riguardano privilegi concessi da pontefici e vescovi ad alcuni conventi francescani del territorio marchigiano; mentre i frammenti, impiegati come rinforzo per legature di volumi e registri, provengono da perduti codici liturgici, giuridici o letterari dei secoli XII-XV. Il prossimo venerdì 19 maggio alle 17.30, dunque, sarà possibile vedere le pergamene ritrovate presso la sala convegni della Biblioteca storico-francescana e picena di Falconara Marittima (AN). A guidare la ri-scoperta di queste antiche testimonianze saranno due relatori d'eccezione come Laura Albiero (Institut de recherche et d'histoire des texte - CNRS Section Latine) e Andrea Maiarelli (Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi). Sarà inoltre possibile soddisfare eventuali curiosità sui documenti dialogando con le autrici della ricerca durante l'aperitivo che verrà offerto dalla Biblioteca a tutti i partecipanti.