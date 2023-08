“Tra fine agosto e inizio settembre sono in programma questi tre importanti eventi per tutti coloro che amano la musica anni ’80, con la presenza anche degli ‘Avanzi di Balera’ e delle ‘Scimmie’ - primo complesso femminile beat in Italia, nato a Modena - città che ospiterà il ‘Modena Beat Festival’, con la presentazione affidata al conduttore e musicista britannico Rick Hutton, volto noto anche nel panorama musicale televisivo italiano”, sottolinea Spazzi.

Un’estate ricca di appuntamenti che porterà il compositore marchigiano anche in Emilia: sabato 2 settembre Spazzi dalle 16:30 sarà nella splendida location di Piazza Maggiore a Bologna sul palco della manifestazione ‘Hey Joe – Bologna canta’ mentre dalle 21:00 farà entusiasmare il pubblico della settima edizione del ‘Modena Beat Festival’, in programma a Villa Freni.

Il cantautorei ha fatto parlare di sé anche oltre l’Italia, come dimostra “Le luci di New York”, composizione eseguita anche dal Maestro Vince Tempera negli Stati Uniti e che è valsa all’autore ben due Awards.

Esibizioni di fine estate per il cantautore Stefano Spazzi: da New York in Emilia, passando per Osimo