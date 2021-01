Piccoli comuni delle aree interne: il sindaco Mancinelli dialoga con Fabrizio Barca

Nuovo appuntamento con La stanza del sindaco, format di attualità, politica, cultura e società che il sindaco Valeria Mancinelli promuove sul suo profilo Facebook. L'evento si tiene mercoledi 27 gennaio ore 21,15 e ci saranno: Fabrizio Barca, economista, esperto di politiche di sviluppo territoriale, già Ministro per la coesione territoriale.

Con il professor Barca il sindaco Mancinelli affronterà il tema delle aree interne, dei piccoli centri collinari e montani, per capire come la visione strategica del futuro riesce ad incidere sulla realtà, quali sono gli ostacoli nel tradurre gli studi ed i progetti in azioni concrete, quali esperienze in giro per l’Italia possono essere prese a riferimento. Il tema delle aree interne riguarda i servizi cosiddetti essenziali: dalla sanità alla scuola, fino ad arrivare ai servizi postali.