Stampa 3D: la nuova tecnologia spiegata in un webinar

Confartigianato organizza il 5 novembre dalle 14,30 un webinar gratuito per veri appassionati di tecnologia. Si parlerà di stampa 3D ideata dal marchio HP e presentata in anteprima per le Marche dall’azienda 3DHT. Nel webinar, che prevede un focus sulla stampante HP Multi Jet Fusion 4200 appena installata nel reparto produttivo della 3DHT, verranno illustrati tutti i vantaggi del nuovo processo di stampa: qualità garantita, resistenza assicurata ed elevata produttività. Per iscriversi basta compilare il Form dedicato.



Il programma prevede: