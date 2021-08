Stefano Bollani in concerto: l'arte di improvvisare apre il Festival

Parterre, settore A, B, C, D posto unico non numerato € 50 – ridotto coppia € 80 – ridotto tessere /età € 45 – spettatori festival 2020/CARNET € 40. Tribuna posto unico non numerato € 40 (in vendita una volta esaurito il parterre).

Festival Pergolesi Spontini apre in grande. Domenica 22 agosto ore 21 in Piazza Federico II a Jesi, arriva Stefano Bollani in un concerto unico dove l’unica regola è divertirsi a improvvisare per vedere fin dove si può arrivare lasciandosi guidare dalle note.

Dopo il grande successo di “Via Dei Matti Numero 0” su Rai3 insieme con la moglie Valentina Cenni, e dopo aver realizzato la colonna sonora del film che Rai1 ha dedicato a Renato Carosone, Bollani torna a dedicarsi ai suoi acclamatissimi live. Ad accompagnarlo, con l’immancabile pianoforte, anche due grandi musicisti: il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Bernardo Guerra.

Biglietti in vendita: Parterre, settore A, B, C, D posto unico non numerato € 50 – ridotto coppia € 80 – ridotto tessere /età € 45 – spettatori festival 2020/CARNET € 40. Tribuna posto unico non numerato € 40 (in vendita una volta esaurito il parterre).

A seguire, (23 agosto, Jesi Piazza Federico II), ospiti del Festival saranno il trombettista sardo Paolo Fresu e il bandoneonista marchigiano Daniele Di Bonaventura in un dialogo nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei.