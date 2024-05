Torneo di Beach Volley "Una Scossa in Mare": una due giorni di sport e beneficenza

Il Beach Volley Institute e Unbeatables Onlus organizzano un evento imperdibile al MAMA Beach: il torneo di beneficenza "Una Scossa in Mare". Questo torneo, alla sua prima edizione, si terrà il weekend del 25 e 26 maggio e promette due giorni di intenso divertimento e competizione, tutto per una nobile causa.

Dettagli dell'Evento:

Data e Orario: Sabato 25 maggio: Torneo Misto Giallo (2x2) con iscrizione singola; i compagni di squadra verranno assegnati dall'organizzazione. Domenica 26 maggio: Torneo Misto 2x2 con iscrizione a coppia. Entrambi i tornei inizieranno alle ore 09:00.

Costo di Iscrizione: 15€ a persona, comprensivo di una canotta del torneo in omaggio.

Premi per i Vincitori:

Palloni Wilson

Completi sportivi

Pistole massaggianti

Trattamento massaggio sportivo

Iscrizioni: Per partecipare, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: Modulo di Iscrizione.

Obiettivo Benefico: Il ricavato del torneo sarà destinato all'acquisto di una moto d'acqua per il soccorso in mare, che opererà lungo il litorale di Palombina e Falconara Marittima, garantendo una maggiore sicurezza per i bagnanti. Non perdete l'occasione di divertirvi e fare del bene partecipando al torneo "Una Scossa in Mare". Saranno due giorni di sport, solidarietà e tanto divertimento!