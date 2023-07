Spilla ai nastri di partenza, grandi artisti sul palco della Mole. Alle Muse arriva Capossela

ANCONA- Quattro serate live imperdibili con cantanti nazionali ed internazionali ed una novità: in autunno il concerto al Teatro delle Muse di Vinicio Capossela. Torna Spilla, il festival con una programmazione all’insegna della musica indipendente ai nastri di partenza giovedì 13 luglio. Giunto alla XVI edizione vedrà sul palco della Mole alle ore 21:00 artisti del calibro di Daniel Norgen (13 luglio), Verdena (18 luglio), Jeremiah Fraites (20 luglio), mentre, come già anticipato, al Teatro delle Muse si alzerà il sipario per Vinicio Capossela (8 novembre). «Spilla è un festival che ha portato nella città di Ancona importanti artisti nazionali ed internazionali-commenta l’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini-. In questi 16 anni è stato capace di apportare un grande contributo artistico-culturale alla nostra città». Per l’edizione 2023 Spilla amplia i suoi confini e oltre al main stage nella meravigliosa cornice della Mole con i tre appuntamenti estivi, propone anche un appuntamento autunnale alle Muse. «L’intento del festival, nato nel 2007, è sempre stato quello di portare nella propria città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale- afferma Eric Bagnarelli di Comcerto e direttore artistico di Spilla-. Con il concerto invernale alle Muse proviamo a svilupparci maggiormente, portando appuntamenti live anche durante l’anno».

Con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi talenti nazionali e internazionali, Spilla ha saputo ritagliarsi in sedici edizioni un posto tra i più importanti festival musicali italiani. Protagonisti delle scorse edizioni: Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Tallest Man On Earth, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft, Local Natives, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri. Accanto ai grandi nomi internazionali anche nomi di artisti nazionali come: Cosmo, Carl Brave, Ariete, Nu Genea, Gazzelle e altri ancora. Alla conferenza stampa di presentazione di Spilla ha partecipato anche Raimondo Arcolai, coordinatore settore programmazione dell'Amat il quale ha sottolineato come l'Amat da alcuni anni non si occupi soltanto di teatro e di danza, ma anche di musica così come previsto dalle indicazioni ministeriali.

Il programma di SPILLA

Giovedì 13 luglio 2023 ore 21:00 alla Mole: DANIEL NORGREN, il compositore della colonna sonora del film campione di incasso “Le otto montagne”

Venerdì 14 luglio 2023 ore 21:00 alla Mole: VERDENA, la storica rock band italiana

Giovedì 20 luglio 2023 ore 21:00 alla Mole: JEREMIAH FRAITES, il co-fondatore dei The Lumineers, arriva a Spilla con il suo progetto solista “Piano Piano”

Mercoledì 8 novembre 2023 al Teatro delle Muse (evento in collaboraizone con Amat): VINICIO CAPOSSELA con il tour: "Con i tasti che abbiamo"

Le prevendite sono già disponibili per tutti e quattro i concerti. Info: www.spillafestival.it e www.comcerto.it.