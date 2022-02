Spilla 2022, sul palco approda lo svedese "The tallest man on earth"

Paragonato spesso a Bod Dylan per la sua abilità nel comporre i brani, combinata ad uno stile vocale unico, fatto di musica e poesia, The Tallest Man On Earth arriva alla Mole Vanvitelliana il 6 luglio in occasione dello Spilla Festival. Sul palco porterà i brani di “I Love You. It’s A Fever Dream”, un album intimo e acustico e che riporta l'ascoltatore agli albori musicali del cantautore svedese. Il biglietto (prezzo 30 euro) è disponibile su Ticket Master e Ticket One dalle ore 11 di venerdì 4 febbraio.

Spilla torna ad animare la città di Ancona con la sua XV edizione. Una rassegna ricca di appuntamenti live imperdibili. Con quattordici edizioni di successo alle spalle, festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione all’insegna della musica indipendente.