Spilla 2021: il talento cristallino di Ariete sul palco

Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, sarà la prima artista a calcare il palco dello Spilla festival 2021. L'esibizione si tiene lunedì 26 luglio alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il biglietto ha il costo di 20 euro, disponibile su Viva Ticket.

Artista giovane e poliedrica, a settembre 2020 la canzone “Tatuaggi” con gli Psicologi diventa Disco D’oro certificato Fimi. A dicembre è la volta del suo secondo Ep di inediti “18 anni” anticipato dal brano acustico e struggente “Venerdì”. «La title track - si legge nella nota - dalle sonorità e dall’attitudine più elettrica, si fa spazio sui network radiofonici e diventa un grintoso inno generazionale in quanto, come sottolinea la stessa Arianna: “mi sono sempre sentita diversa, tutti intorno a me si realizzavano come volevano le loro famiglie e poi c'ero io, un po' fuori dal mondo, con la voglia di dire e fare qualcosa di più. L'obiettivo con questa canzone è di parlare di tutti coloro che si sentono come me, perché tante volte è anche bello avere 18 anni e sbagliare”. Nel febbraio 2021, per chiudere simbolicamente un primo piccolo grande cerchio, Ariete ha dato alle stampe il vinile in edizione limitata e numerata dei suoi primi due Ep “Spazio” e “18 anni”. A marzo 2021 il brano “Pillole” è Disco D’oro certificato Fimi/Gfk».