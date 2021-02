Nell'attesa lo spettacolo è online: arriva "Still Waiting"

Il teatro non si ferma e va in scena in streaming. Domenica 21 febbraio Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri promosso dalla Regione Marche e dall'assessorato alla Cultura con Amat, prosegue alle ore 17.15 con il primo episodio di Still Waiting di Teatro Linguaggi sulla pagina Facebook.

Lo spettacolo si può vedere a questo link gratuitamente.