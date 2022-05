"Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio": Lodo Guenzi sul palco di Spilla

ANCONA - Lodo Guenzi della band Lo Stato Sociale è il terzo ospite di Spilla 2022 mercoledì 29 giugno alla Mole Vanvitelliana.

Dopo l’annuncio dei primi due ospiti, The Tallest Man On Earth in concerto mercoledì 6 luglio, e Nu Genea Live Band e Marco Castello in concerto sabato 9 luglio, un nuovo nome va ad arricchire il cartellone di Spilla 2022. Il live prende il titolo di: "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio". Biglietto: 15,00 € + d.p. Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di martedì 3 maggio.