Tre appuntamenti al teatro Alfieri: commedie, riflessioni e sport in scena

È prossima al via la nuova stagione del Teatro Alfieri di Montemarciano promossa da Comune e Amat con il contributo del Mic e Regione Marche. Tre i titoli, tra febbraio e aprile, per il ‘piccolo’ e brillante cartellone in abbonamento: un segno di fiducia per il ritorno alla normalità. «Tornare a presentare la stagione di prosa del Teatro Alfieri dopo due lunghi anni di pandemia – afferma l’assessore alla cultura Lorenzo Seta – ha un sapore di rinascita. Il teatro per un comune come Montemarciano è molto di più di un semplice palcoscenico. È la tradizione che si rinnova, la porta verso mondi antichi e nuovi, vicini e lontani. Abbiamo deciso di lavorare con AMAT a una stagione giovane, endemica e stimolante, perché vogliamo colmare la distanza che si è creata in questi anni tra il teatro e il suo pubblico e stimolare la partecipazione di spettatori giovani e curiosi».

Soldi, sentimenti, sesso e successo sono gli ingredienti de “Il test”, commedia del giovane drammaturgo spagnolo Jordi Vallejo portata in scena da Roberto Ciufoli con Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi, che apre la stagione mercoledì 23 febbraio. Mercoledì 16 marzo l’Alfieri ospita Simona Lisi con l’anteprima assoluta di “Sorgete, donne!” di cui è ideatrice, regista e coreografa. Il titolo dello spettacolo prende l’inizio dell’appello di Maria Montessori del 1906 alle donne italiane perché si iscrivessero alle liste elettorali. Contro le numerose adesioni si mossero ovunque le Regie Procure, ma ad Ancona la Corte d’Appello respinse il ricorso riconoscendo il diritto al voto di dieci maestre di Montemarciano, fra cui la moglie del sindaco, e di Senigallia. La performer e coreografa, affiancata da Francesca Berardi, Silvia Bertini, Martina Ferraioli e Francesca Zenobi dà vita artistica, fra teatro danza e canzone, a una storia importante della nostra terra allargando lo sguardo al più ampio tema dei diritti. Quando si parla di capolavori il primo pensiero va all’arte, ma che dire delle imprese sportive? Mauro Berruto, già CT della nazionale bronzo alle Olimpiadi 2012, con “Capolavori” diretto da Roberto Tarasco, porta in teatro venerdì 8 aprile la sua esperienza. In modo appassionato Berruto ci porta a scoprire che l’allenare non è un atto limitato allo sport ma una pratica quotidiana per formare squadre e orientare le persone verso l’obiettivo. Nel suo lecture show vedremo allora Maradona palleggiare con Michelangelo, Jury Chechi sfidare il pittore Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis entrambi comporre versi: perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra e abitano quello spazio in cui ogni individuo può esprimere il suo talento e costruire il proprio capolavoro.

Abbonamento a 3 spettacoli in vendita a 38 euro, con ridotto (under 29/over 65 anni e convenzionati vari) 30 euro in vendita alla Biblioteca Comunale di Montemarciano (via Umberto I 18 nei giorni 18, 19 e 20 gennaio, dalle 17 alle 20). Biglietti di posto unico per i singoli spettacoli: per “Il Test”, a 20 euro con ridotto a 18; per “Sorgete donne!” a 10 euro con ridotto 8 euro e speciale studenti a 5 euro; per “Capolavori” a 15 euro con ridotto a 12 euro. Vendita al botteghino del teatro Alfieri (tel. 071/9163383) la sera di spettacolo dalle 19.30 o, in prevendita, nei punti vendita AMAT/Vivaticket e on line su vivaticket.com. Info Amat tel 071/2072439, Comune di Montemarciano – Biblioteca tel. 071/9163384. Inizio spettacoli ore 21.15.