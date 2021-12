Sonata per tubi: circo contemporaneo con "strumenti inconsueti"

Uno spettacolo di circo contemporaneo adatto a tutta la famiglia Sonata per tubi. Arie di musica classica per strumenti inconsueti della Compagnia Nando e Maila ETS attende il pubblico del Teatro Spontini di Maiolati domenica 2 gennaio. Lo spettacolo - fuori abbonamento – è il primo della stagione 2022 realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con i Comuni di Maiolati e Jesi e l’Amat.

La Compagnia Nando e Maila è una compagnia di Circo Contemporaneo che opera dal 1997. Sonata per tubi è uno spettacolo di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria, aiuto alla creazione di Marta Dalla Via, Federico Cibin, scenografie di Ferdinando D’Andria, spettacolo ospitato dalle Residenze Artistiche in transito ministeriali Festival Mirabilia, Teatro dell’Argine, CLAPS, residenza internazionale Eje Producciones culturales (Leòn – Spagna). Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888 e on line nel circuito vivaticket.com. Inizio spettacolo ore 17.