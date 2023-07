Gli archetipi al centro di Radici, il festival di Teatro al Tramonto

SIROLO- Nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica “I Pini” di Sirolo, il 7, l’8 e il 9 luglio torna Radici, Festival di Teatro al Tramonto organizzato da Collettivo Collegamenti in collaborazione con il Comune di Sirolo, la Pro-Loco ed il sostegno di AMAT nell'ambito di TAU (Teatri Antichi Uniti). L’edizione 2023 è incentrata sul tema degli archetipi. Il primo appuntamento è questa sera, venerdì 7 luglio alle 19:30, con Don Chisciotte – Tragicommedia dell’Arte che porta in scena l’archetipo della lotta per i propri ideali, dell’anti-eroe che continuamente cade e continuamente si rialza, animato dai propri sogni. La compagnia Stivalaccio Teatro, restituisce con potenza e vitalità la comicità del duo Chisciotte/Sancho Panza. Nel divertente gioco metateatrale messo in scena dai due istrionici attori, il pubblico sarà chiamato a salvare la vita degli interpreti, difendendo così l’ideale e il sogno del teatro. Sabato 8 luglio alle 19:30 in collaborazione con il TAU/Teatri Antichi Uniti, lo spettacolo Donne Mitiche, attraverso figure legate alla mitologia e alle leggende popolari, riscopre il legame ancestrale ciascuno di noi ha con il mare: contenitore di rituali, di saperi antichi, di esistenze, di miti. La sirena del Conero Mití, la gorgone degli Abissi Medusa, la regina di Itaca Penelope, la nereide degli oceani Actea, sono archetipi da sempre conosciuti che schiudono echi ed emozioni universali. La paura, l’attesa, l’eros e il dolore, la guarigione. Il linguaggio poetico di Collettivo Collegamenti è accompagnato dalle sonorità misteriose e al contempo viscerali del poli-strumentista Simone Bellezze.

Domenica 9 luglio alle 19:30 sul palco lo spettacolo comico Coppa del Santo. La compagnia de Gli Omini, attraverso una pungente comicità e una forte interattività con il pubblico, indaga gli archetipi e le iconografie della cristianità. Gli spettatori saranno i protagonisti di un gioco di società, un sacro torneo che regalerà inattesi colpi di scena tra dissacrante ironia e assoluta leggerezza collettiva. Ogni spettacolo è preceduto, a partire dalle 18.30 da un rituale di suoni, immagini e sapori nella suggestiva necropoli picena: musica dal vivo a cura di Simone Bellezze o selezione musicale a cura di Paolo “Frigo”, degustazione di birra artigianale a cura di Microbirrificio Resina, mostra fotografica a cura di Walter Ferro e Delia Biele, libreria in valigia a cura di Ibride Edizioni. Un’occasione per visitare l’area archeologica, uscire dal frastuono e godersi i linguaggi artistici immersi nella natura. Il costo del biglietto che comprende spettacolo e pre-spettacolo (musica, mostra e degustazione di birra) è di 12 euro. Prenotazioni tramite il numero 3479237933.