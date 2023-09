"Sirolo è ancora il Mare", MarcheStorie sbarca in città: appuntamento dall'8 al 10 settembre

“Sirolo è ancora il Mare” sbarca in città per una tre giorni capace di riempire occhi e anima di meraviglia. Quel mare, il mare di Sirolo, è sparso ovunque: nella roccia del Monte Conero che ci cade a picco, nella ricca vegetazione che vi si a?accia, nelle panchine della famosa piazzetta, nel vociare tra le sue vie colorate che profumano di cose buone, nelle rime declamate dai palcoscenici dei suoi teatri.

L’inaugurazione della manifestazione sabato 8 settembre alle ore 18,00, presso Piazza Vittorio Veneto con i saluti istituzionali e la Conversazione “Le alte Falesie che guardano al mare”, un dialogo sullo stato di conservazione della Falesia del Conero per approfondire il tema del connubio tra il mare e la salvaguardia della bianca roccia. Parteciperanno il sindaco di Sirolo Moschella, la Prof.ssa Alessandra Negri di UNIVPM e il Direttore del Parco del Conero Marco Zannini. Conduce Maurizio Socci. A seguire, alle 21,30 “La Dimenticanza, l’Incanto, le Onde - lezione spettacolo sul mito delle Ondine”. Di Cesare Catà, con Paola Giorgi e Cesare Catà, le musiche di Christian Riganelli e le coreografie e danze di Valentina Di Sante. Di storie, leggende, epica, fiabe, verrà narrato in uno spettacolo che sarà un viaggio mirabolante verso la conoscenza per tutti coloro che vorranno abbandonarsi all’ascolto. Al centro della narrazione mitologico – fiabesca vi sarà l'archetipo della donna magica collegata al mare, nella sua funzione simbolica e sapienziale; un percorso ammaliante attraverso dalle Naiadi elleniche alle Selkie del mondo celtico; dalle Sirene omeriche alla Ondine ripensata da Giraudoux e altri scrittori contemporanei, fino alle leggende che si tramandano all’ombra del Conero. Lo spettacolo andrà in scena nei giorni 8 – 9 – 10 settembre ore 21,30 in Piazza Vittorio Veneto. La giornata di sabato si aprirà con l’escursione “Conero Trek – I balconi del Conero”, un’escursione sensoriale di circa 6 km con tappa a San Pietro al Conero, Pian Raggetti, Pian Grande, Belvedere Grande. Prenotazione obbligatoria: 327.8576083. Alle ore 21,00 in Piazza Gugliormella presentazione del romanzo “Segreti di Sabbia” di Erika Rigamonti. Intervengono la giornalista Marina Verdenelli, e l’autrice. Letture di Paola Giorgi. Segue aperitivo. Domenica 10 alle ore 19,00 in Piazza Vittorio Veneto LEGA SEA di Groovin Kulture: progetto Seanfony. L’unione di diversi linguaggi per conoscere meglio il mare, le sue storie e i suoi personaggi.

Nei tre giorni sarà allestita la mostra Dialogo tra mare e terra: i tronchi lignei, esposizione dell’artista Maria Caterina Castiglioni. Spazio espositivo Via Giulietti orario 18,00 – 23,00. Inoltre, sarà attivo il Mercatino dei Tesori del Mare e la Mostra di Minerali rari e gioielli in pietra, in Piazza Vittorio Veneto. Gli eventi sono ad ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: 071.2513264, info@sirolo.marche.it; proloco.sirolo@gmail.com www.marchestorie.it