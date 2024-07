Rassegna "Tra cielo e terra" 2024, l'apicoltrice Silvia Amicucci al Teatro di San Paolo di Jesi

Piccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa. Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad estinguersi? Voce del verbo alveare è uno spettacolo volto a sensibilizzare sulla drammatica condizione di una specie messa a rischio dalla irrazionale condotta dell’uomo. Le api sono un animale di tipo comunitario, una creatura di creature che, nella relazione di reciprocità coi fiori, svolge un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema; eppure la sopravvivenza di questa specie è messa a rischio dalla irresponsabile e irrazionale condotta dell’uomo. Cosa accadrebbe se le api arrivassero veramente ad estinguersi? Questo spettacolo è una riscrittura in forma scenica del progetto teatrale condotto lo scorso anno dall’attrice Meri Bracalente, insieme all’apicoltrice Silvia Amicucci, con i bambini della scuola primaria di Urbisaglia (MC).

Si tratta di un progetto di educazione non formale che afferisce ad un più ampio percorso di ricerca artistica condotto negli anni dall’autrice sulle sottili relazioni che VOCE DEL VERBO ALVEARE PICCOLO DIALOGO TRA LA NATURA E UN’ATTRICE CURIOSA SPETTACOLO TEATRALE DI E CON MERI BRACALENTE TEATRO REBIS VENERDI’ 12 LUGLIO – ORE 21.15 ANFITEATRO ALL’APERTO SAN PAOLO DI JESI (AN). Info: ruvidoteatro@libero.it Tel. 3487627984 – 3477501441 Biglietto d’ingresso cortesia € 3 Orario biglietteria dalle 20.00 ad inizio spettacolo presso il teatro all’aperto intercorrono tra arte, educazione e infanzia. Il laboratorio esperienziale dedicato alla scoperta del regno delle api è stato occasione di esercizio di pensiero e pratica teatrale, da intendersi come variante sensibile della conoscenza, quell’invisibile tessuto connettivo fra tutte le cose, quel senso ulteriore che forse stiamo rischiando di estinguere proprio come il più prezioso degli esseri impollinatori.