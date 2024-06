Cantare e ballare in centro in assoluto...silenzio. In piazza del Plebiscito arriva il Silent Party

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 19 giugno Piazza del Plebiscito ospiterà il ‘Silent party’, il nuovo modo di ballare che sta spopolando nelle città di tutta Italia.

Dalle 20 verranno consegnate le cuffie a noleggio (su prenotazione ritirandole entro le 21,30 al costo di 10 euro oppure senza prenotazione al costo di 12 euro); sarà sufficiente prenotarle con un semplice messaggio Whatsapp al numero 3519349557 scrivendo ‘Nome Cognome Silent Ancona’. Al momento del noleggio è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità, dopodiché si potrà ballare sotto il cielo stellato con il fascino discreto della musica in cuffia. Le iniziative si inseriscono nel più ampio programma ‘Eventi Ancona Città Universitaria’: oltre ai mercoledì universitari, in Piazza del Plebiscito ogni giovedì si terranno dalle 20,30 alle 22 giochi a quiz, mentre ogni venerdì dalle 18,30 alle 21 attività ricreativo-culturali presso il cortile della facoltà di Economia Giorgio Fuà.

La prossima settimana (mercoledì 26 giugno) all’interno della rassegna dei mercoledì universitari saliranno sul palco i ‘Tropea’, la band finalista del programma TV X-Factor, mentre l’ultima serata di silent party sarà mercoledì 3 luglio, sempre in Piazza del Plebiscito. I dettagli delle iniziative per i più giovani sono disponibili al seguente link: https://www.comuneancona.it/ ancona-universitaria-ecco-gli- eventi. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Ancona in collaborazione con Univpm e Confartigianato Ancona.