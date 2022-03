 “Le Signorine” alla Nuove Fenice: sul palco Isa Danieli e Giuliana De Sio

Isa Danieli e Giuliana De Sio sono le protagoniste di “Le Signorine”, commedia di Gianni Clementi con la regia di Pierpaolo Sepe che va in scena al Teatro la Nuova Fenice di Osimo sabato 5 marzo (chiusura di cartellone) e al Teatro Sperimentale di Pesaro da martedì 8 a domenica 13 marzo. La commedia restituisce la comicità celata dietro al tragico quotidiano ed è, al contempo, una grande prova di due attrici straordinarie e di esperienza come Isa Danieli e Giuliana De Sio. Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti.

Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. La voce del mago è di Sergio Rubini. Carmelo Giammello firma le scene Chiara Aversano i costumi, Luigi Biondi le luci. Le foto di scena sono Noemi Ardesi, la regia di Pierpaolo Sepe. Lo spettacolo è prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo srl.

Biglietti: per Osimo biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (071/7231797); per Pesaro Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721/387548 teatridipesaro.it). Prevendite anche nei punti vendita AMAT/vivaticket e su vivaticket.com. Informazioni: AMAT 071/2072439 amatmarche.net. Inizio spettacoli: a Osimo ore 21,15; a Pesaro feriali ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.