Sfumature di ancona: dai vicoli alla vivace natura

Sfumature di Ancona: il programma dell'escursione tra i vicoli della città. Una passeggiata guidata tra antichi e natura prende il via il 02 Maggio: gli amanti dei bei paesaggi potranno essere accompagnati da una guida turistica e da una guida naturalistica alla scoperta degli antichi vicoli anconetani fino al Parco del Cardeto per scoprire storie antiche e la natura che è sempre esistita, a caratterizzare il promontorio anconetano.



Il programma prevede il ritrovo alle ore 16,00 in piazza del Plebiscito e il termine dell'escursione alle ore 19. La quota a persona è di 25 euro. Durante la camminata saranno seguite tutte le normative anti contagio, compreso il distanziamento e naturalmente l'utilizzo obbligatorio di mascherine.“