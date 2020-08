Serpilli Sisters and friends: Note d'estate si chiude in piazza Libertà

Domenica 23 agosto alle 21.30, in piazza della Libertà a Castelferretti, la rassegna Note d’estate si chiude con il secondo concerto delle Serpilli Sisters, che proporranno un repertorio tutto nuovo e ricco di sorprese. Dopo il sold out del concerto del 14 luglio in piazza del Municipio, il duo di Maestri falconaresi Caterina e Roberta Serpilli si esibirà in una cornice nuova e porterà brani di musica classica, colonne sonore e qualche pillola di musica leggera. Il concerto, dal titolo ‘Serpilli Sisters & friends’, coinvolgerà tanti musicisti dell'associazione Scuola di Musica Persichetti tra cui i Maestri Mattia Marchegiani alle percussioni e Alessandro Quattrini al violino. Ad esibirsi anche alcuni degli allievi dei corsi più avanzati al piano, voce e chitarra. L'ingresso è gratuito e su prenotazione telefonando al numero 3394600974 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11) oppure attraverso la App C’è Posto. In occasione del concerto sarà vietato il transito in via Mauri e Bissolati, nel tratto compreso tra via Tommasi e via XIV Luglio, dalle 20.30 alle 23.30.

Entrambe laureate nei Conservatori di Pesaro e Pescara in chitarra classica e pianoforte principale, Caterina e Roberta Serpilli hanno continuato il perfezionamento presso accademie di livello internazionale come l’Accademia Musicale Pescarese e Segovia Guitar Accademy. Risultano vincitrici di importanti concorsi di musica classica e da camera e si esibiscono regolarmente in tutta Italia oltre che Europa e Stati Uniti. Promuovono la musica classica e l'istruzione musicale con la loro Associazione Scuola di Musica Vincent Persichetti che conta più di 200 iscritti.