La sera dei violoncelli: appuntamento con il Barocco

Giovedì 6 agosto il cartellone del festival Barocco di Jesi riserva un appuntamento molto particolare: al via La sera dei violoncelli, recital concerto a più violoncelli, che lascia ben intendere come protagonista sia lo strumento per la cui sonorità dolce e ad un tempo austera c’è chi arriva a dire che è “la voce di dio”, ma in realtà l’offerta è molto più ricca. un’antologia di repertorio specialistico che propone un’ampia rosa di autori prestigiosi dei secoli XVII e XVIII, alcuni famosissimi e altri poco noti al grande pubblico per un’immersione emozionale nel periodo davvero rara. Una proposta artistica originale, intrigante, di grande sfizio culturale ma anche di grande godibilità, che per la sua natura è un’autentica perla rara, tanto più unica e preziosa per la variegata articolazione degli organici strumentale in scena: varie formazioni a violoncello solo o a due, ma anche a tre e a quattro, e poi gruppi con violoncelli e fagotti, violoncelli fagotti e violino, con e senza clavicembalo: una vera e propria fantasmagoria di sonorità e intrecci armonici il cui risultato è di una meraviglia pirotecnica ma anche di una delizia di ascolto e una cantabilità duttile ed espressiva che renderà la serata memorabile, ai cultori del genere e anche e chi vi si avvicina per la prima volta. Ne è interprete l’ensemble barocco “i solisti dell’accademia” guidato da rebeca ferri, solista di fama internazionale per il cui valore è ritenuta un’autentica virtuosa del violoncello, contesa dalle orchestre barocche di tutta europa.

Il festival è prodotto da fondazione alessandro lanari, con il sostegno di regione marche e comune di jesi; inizio ore 21,00 a Palazzo Honorati Carotti, cornice di primo ‘700 quanto mai adatta per l’occasione, e non a caso sede del festival. Ingresso 10 euro, con prenotazione obbligatoria, secondo i protocolli di sicurezza. Informazioni e prenotazioni: info@fondazionelanari.it.