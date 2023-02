Sentimenti precisi, ad Ancona il laboratorio di scrittura per San Valentino

Parte da Ancona il laboratorio contro i blocchi della scrittura tenuto da Stefania Zolotti, giornalista e autrice di libri e romanzi.

Il laboratorio nasce proprio come argine alla paura di scrivere o di non esserne capaci e non c’è strada migliore che esercitarsi sui sentimenti, sullo stile per farlo e sulle parole. Ospiti del ristorante Aiòn all’interno delle storiche Cantine Moroder, il laboratorio pratico di 5 ore si terrà in due momenti collegati tra loro: venerdì 10 febbraio dalle 18 alle 20 e sabato 11 dalle 9.30 alle 12.30. Anche attraverso degustazioni di cibo e vino in più tappe, si terranno esercizi di scrittura individuali e di gruppo, sfruttando al meglio la condivisione del cibo, della tavola, dell’altro. Il laboratorio di scrittura sui sentimenti, che è pensato sia per principianti che per già esperti, è anche un’idea originale da regalare a San Valentino.

Prossime tappe: Bologna e Arezzo tra febbraio e marzo.



Info e iscrizioni: info@stefaniazolotti.it | 339.7097037



Ancona, AIÒN Cantine Moroder

Frazione Montacuto, 121



5 ore totali di laboratorio (venerdì: 18-20; sabato: 9.30-12.30)